Budova, která má šest nadzemních a tři podzemní patra, by měla být v červnu 2022 zkolaudována a v říjnu téhož roku se do ní ze starých budov univerzity přesune téměř všechno vyučování.

Koordinátor projektu Libor Kočí řekl, že nový kampus bude pro fakultu skýtat hned několik výhod. „Zvětší se místo pro vyučování. Navíc tyto prostory jsou účelně budovány výhradně pro výuku, což jsme zde v Plzni v minulosti neměli. Dalším benefitem je to, že budova sídlí hned vedle fakultní nemocnice, což nám v mnoho směrech usnadní kooperaci,“ vyjmenoval Kočí.

V novém kampusu si studenti všeobecného lékařství budou zkoušet různé lékařské úkony v unikátním simulačním centru. „Je to trend současné výuky medicíny, kdy studenti získávají první dovednosti na simulátorech. Přístroje simulují to, co pacient v reálu doopravdy dělá. Mluví, vydávají zvuky,“ popsal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima s tím, že medici si tak mohou vyzkoušet například odběry krve, kanilace velkých žil, odběr lumbální punkce (odběr mozkomíšního moku z páteřního kanálu pozn. red.) či porod. „Pro studenty je to velká výhoda, protože budou mít už nějaké zkušenosti před tím, než nastoupí na klinická pracoviště,“ řekl Zima.

„V Plzni vznikne nejmodernější komplex lékařské fakulty v České republice,“ dodal rektor.

Nový kampus včetně vybavení vyjde na 1,75 miliardy korun a podle Kočí stavbu současné zdražení materiálu nezasáhlo. „Projekt a drtivou většinu vybavení máme totiž zasmluvněnou již od roku 2019,“ odůvodnil.

Stavba kampusu Lékařské fakulty v Plzni započala budováním první budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra v roce 2012. Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015 až 2016 byla dostavěna posluchárna. Stavba zmíněné budovy byla zahájena v roce 2019.