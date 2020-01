"Z preventivních důvodů bylo evakuováno jedenáct administrativních pracovníků," uvedl Poncar.

Záchranáři měli v péči čtyři ženy. „Všechny byly v pořádku, nevykazovaly žádné známky intoxikace a byly po kontrole propuštěny domů,“ uvedla mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

Na místo ihned po nahlášení vyjelo několik jednotek hasičů se speciální technikou. Hasiči vybudovali v areálu firmy dekontaminační stanoviště a připravili se na vstup do objektu ve speciálních ochranných oblecích. "Na místě zasahovaly jednotky ze stanice Stříbro, Tachov, Nýřany, Košutka, laboratoř z Třemošné a JSDH Stříbro," uvedl dále mluvčí. Zásah hasičů skončil kolem jedné hodiny odpoledne.

Uniklá kyselina se nedostala mimo objekt strojovny. Škoda vznikla v podstatě pouze na poničeném kontejneru a vyteklé kyselině. Deníku to sdělil ředitel společnosti Eurosérum Patrice Marchal. "Praskl nám jeden kontejner s kyselinou dusičnou, která vytekla do záchytné vany. To znamená, že únik nemá žádný vliv na životní prostředí," uvedl a potvrdil, že nikdo nebyl zraněn. "Operátor, který pracoval v noci, zareagoval správně, ihned mě zavolal a opustil objekt. Potom jsme zavolali hasiče," dodal.

Ti tedy mohli zasahovat v prázdném objektu. Zaměstnance začali postupně pouštět zpátky během dopoledne. "Nejdříve se mohli vrátit lidé do kanceláří, postupně pak do výroby," doplnil ředitel společnosti, která se ve Stříbře zabývá produkcí syrovátky.

Podle vedení společnosti je areál na havárie podobného typu připraven. Kromě jímacích van má vlastní čističku vod, která neutralizuje pH. "My nemůžeme pustit z našeho areálu vodu, která je kyselejší," vysvětlil Marchal.

Kyselina dusičná v případě styku s pokožkou může způsobit vážná poranění - poleptání, popáleniny, poškozuje i sliznici a nebezpečné jsou rovněž její výpary. "Naši zaměstnanci jsou ale proškoleni a umí se v takovém případě správně zachovat," dodal.

Na místo se dostavil také starosta Stříbra Martin Záhoř. "Průběžně jsme byli o havárii a zásahu hasičů informováni, na zásahu se podíleli také naši dobrovolní hasiči. Jak nám bylo řečeno, nejedná se o vážnou havárii, nebylo tedy potřeba ze strany města připravovat žádná s tím související opatření," vyjádřil se Deníku starosta.