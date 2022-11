Záměr vybudovat na letišti v Líních u Plzně obří továrnu na baterie do elektromobilů ve středu podpořil kabinet Petra Fialy, podle kterého je tzv. gigafactory pro republiku strategickou investicí. O kladném stanovisku bude premiér podle ČTK informovat vedení společnosti Volkswagen. Automobilka zvažuje ještě další dvě lokality v Polsku a Maďarsku. Konečný verdikt VW by měl být znám do konce roku.

Vláda podpořila vybudování gigafactory VW u Plzně

Proti projektu se ale staví nejen obce v okolí letiště, aerokluby, letecké školy, město Plzeň a nyní také Plzeňský kraj. Stěžují si, že s nimi vláda nejedná a k projektu nemají téměř žádné informace a stále čekají na stanovisko armády, která by se měla vyjádřit, zda letiště potřebuje.

„Nepodpoříme nic, dokud nebudeme mít stanovisko armády, což do dnešního dne nikdo z nás nezná, protože je v režimu tajné. Buď se musí odtajnit, nebo někdo musí říct, co je v tom usnesení. Zatím je to čistě akce vlády,“ řekl ČTK hejtman Rudolf Špoták. Ten požaduje, aby k projektu byly vypracovány studie, musí se posoudit, jestli by továrna mohla stát vedle letištní plochy.

V těchto postojích je podle Špotáka kraj trvale konzistentní, ale zatím neví nic, ani to, co je v usnesení vlády. „Pokud tam bude bourání letiště bez toho, abychom znali závěry armády, tak Plzeňský kraj s projektem nebude souhlasit,“ uvedl. Když však armáda řekne, že letiště potřebuje jako strategickou a rozvojovou plochu, tak kraj proti armádě nepůjde.

Matka, kvůli které oslepla malá holčička, si odsedí šest let

Vedení města Plzně rovněž odeslalo dopis na ministerstvo průmyslu a nominovala náměstka Pavla Bosáka do pracovní skupiny k možné výstavbě gigafactory, ČTK o tom informoval primátor Roman Zarzycký.

Starosta Liní Michal Gott᠆hart Deníku řekl, že stanovisko vlády jej nepřekvapilo. „Nicméně stále s tím máme vážný problém. Není přípustné, aby se zde postavilo něco tak megalomanského. Jsme tu obklopeni dálnicí, má se začít stavět železnice, která odřízne na severní části obce další velký kus krajiny, Líně také obklopují fotovoltaické elektrárny, průmyslová zóna v Úhercích u Nýřan či pozůstatky důlní těžby,“ vyjmenoval starosta.

Podle něj by stavba gigafactory byla devastací celé lokality. „Nevíme, proč zrovna tato lokalita je tak extrémně výhodná, že není možné v rámci republiky o žádné jiné uvažovat,“ sdělil Gotthart. Zopakoval, že o záměru nemají dotčené obce žádné informace. „Doposud jsem neviděl žádný plán. Na ministerstvu by měla probíhat jednání, snad se tam dozvíme něco konkrétního,“ doufá Gotthart.

Sešrotují letadla

Zástupce leteckých škol, aeroklubů a pilotů Michal Švihla chce podnikat kroky, které by stavbu továrny zvrátily. „O konkrétní podobě budeme ještě jednat,“ poznamenal s tím, že pokud by se automobilka s vládou domluvila, aerokluby by se musely zbavit všech letadel včetně historických skvostů. „Neměli bychom je kam umístit, protože nikde v republice nejsou pro hangárování tolika strojů kapacity. Ta provozuschopná by se pravděpodobně prodala do zahraničí, zbytek bychom museli nechat sešrotovat,“ upozornil Švihla.

Podle něj by letouny zachránila například stavba hangáru o velikosti třicet krát pět set metrů. „To je ale spíše pohádka, nejsou na to pozemky a ani peníze,“ uzavřel Švihla.

Nohy v mrazu, hlava v teple, výrazný rozdíl teplot zaznamenali na Šumavě