„Při pracích v jedné z krypt, bývalý vchod do katakomb, byla nalezena zajímavá klenba. Zřejmě byla součástí domů, které byly původně na místě dnešního kostela. V sousední kryptě, po odstranění násypu, jímž byla v 19. století vytvořena nová podlaha krypty byly v minulých dnech nalezeny ostatky člověka. Na místě pracovaly archeoložky, nyní jsou ostatky v péči restaurátorů a antropologů,“ řekl předseda spolku, který katakomby provozuje, Václav Chroust.

Ostatky budou prozkoumány, zdokumentovány a poté opět uloženy k odpočinku do klatovských katakomb. Cílem průzkumu je, dozvědět se co nejvíce o člověku, který byl nalezen, a také o okolnostech, které se tehdy udály.

Ostatky byly nalezeny během třetí části rekonstrukce katakomb. Díky ní bude rozšířena expoziční část o dosud nevyužívané či málo užívané prostory krypt. Po rekonstrukci budou součástí prohlídek i krypty směrem k Divadelní ulici. Své místo v nich najdou nejen nové exponáty, ale i ostatky, které nejsou vystaveny. „Po rekonstrukci, na počátku turistické sezony 2021, budou k dispozici katakomby celé. Větší roli získá sklep se studánkou, který je pozůstatkem bývalých měšťanských domů. Součástí video programu bude časem i pomyslná procházka klatovským podzemím,“ sdělil Chroust.

Klatovské katakomby si v letošním roce až doposud prohlédlo více než 37 tisíc návštěvníků. Nejvíce jich bylo v létě, za červenec a srpen jich přišlo 24 tisíc.

Katakomby jsou nyní opět otevřeny. Do začátku vánočních svátků zatím jen v pátek, sobotu a v neděli, vždy od 11 do 16 hodin. Počínaje 26.prosincem budou katakomby otevřeny denně, pokud to bude kvůli nařízením možné.