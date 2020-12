Plánování výstavby doprovázela složitá jednání kvůli poloze v zóně CHKO Šumava. Nový multifunkční objekt by měl stát ve spodní části areálu místo původní poháněcí stanice kotvového vleku.

Nyní dostal projekt finální parametry, které už také schválila valná hromada společníků areálu. Součástí bude především nová restaurace s terasou a celkovou kapacitou 250 osob. Vypořádány už jsou všechny připomínky a věcná břemena, s vydáním stavebního povolení se počítá do konce letošního roku. „Když se nestane nic neočekávaného, začne se v dubnu 2021 s bouráním starých objektů v dolní části areálu poblíž lanovky. Zahájení stavby na to naváže prakticky ihned rovněž v dubnu a hotovo by mělo být během roku 2023,“ sdělil s úlevou v hlase výsledky téměř pětiletého snažení ředitel Ski a bike Špičák Vladimír Kasík.

V objektu by neměly chybět služby jako půjčovna, ski servis, úschovna či prodejna.

„Dlouho o tom mluvíme, ale nyní už je to na spadnutí a těšíme se na to,“ řekl Kasík.

Na výstavbu nového objektu se těší i návštěvníci Šumavy. „Myslím, že Špičák si něco pořádného už zaslouží. Jezdí tam tisíce lidí a ta roztroušená občerstvení mnohdy na kapacitu nestačí. Když je v areálu plno, jsou tam fronty a není moc si kam ani sednout. Určitě to tak bude přínosem. Jen doufám, že se to nebude odsouvat do nekonečna,“ řekl jeden z pravidelných lyžařů na Špičáku Pavel Valdman.

U plánů zatím na Železnorudsku zůstává také výstavba lyžařského areálu na Samotách.