Na veřejné diskusi se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu a Škody Auto se mluvilo o termínu, kdy Volkswagen rozhodne o místě pro továrnu na baterie. A také o náhradě za letiště v Líních, pokud gigafactory skutečně vznikne právě na Plzeňsku.

V dobřanském kulturním centru Káčko se v úterý uskutečnilo setkání občanů a starosty města Dobřan se zástupci Škody Auto, ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest k plánovanému vybudování gigafactory na letišti v nedalekých Líních. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Možné vyvlastnění strategicky důležitých obecních pozemků státem kvůli gigafactory v Líních. I to bylo téma veřejného setkání, které se uskutečnilo v úterý večer v dobřanském kině Káčko. O vyvlastnění se dosud mluvilo jen neoficiálně, v posledních dnech začala tato úvaha více rezonovat ve veřejném prostoru. Teď obce i přítomní lidé dostali ujištění, že stát vyvlastňovat nechce a preferuje dohodu. V dobřanském kině se setkali zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), CzechInvestu a Škody Auto s obyvateli města Dobřany a dalších dotčených obcí, kterých se týká plánovaná výstavba tzv. gigafactory, továrny na výrobu lithiových baterií.

Že se téma vyvlastnění objevovalo už dříve v neoficiálních debatách, potvrzuje i starosta města Dobřany Martin Sobotka. „Je dobře, že to tu zaznělo, pro nás je to velký strašák. Občas jsem o tom mezi řečí zaslechl, ale oficiálně to nikdy nezaznělo a všichni to naopak popírali.” V Dobřanech úvahy o vyvlastňování ale vyvrátil Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO: „Musí být dohoda s obcemi. Nemáme v tuto chvíli žádný plán vyvlastňovat majetky obcí a uděláme všechno pro to, abychom s nimi našli dohodu, která bude výhodná pro všechny strany.”

Volkswagen odkládá gigafactory v Evropě, v Líních ale slavit nemohou

Další z důležitých otázek zazněla vzápětí. Týkala se termínu, kdy Volkswagen oznámí svůj konečný verdikt. Původně toto rozhodnutí mělo padnout do konce března, později bylo odloženo na červen. Konkrétní termín ale na setkání z úst zástupců Škody Auto nezazněl. „Rozhodnutí by mohlo padnout v řádu jednotek měsíců. Připravené lokality jsou například i v Maďarsku nebo Polsku, ale Letiště Líně pro nás zůstává prioritou,” potvrdil Michal Kadera, ředitel pro vnější vztahy Škoda Auto.

Samozřejmě přišla řeč i na nové náhradní letiště. „Několik lokalit je vytipováno, zatím je však předčasné je zveřejňovat. Rozhodně bude modernější a vstřícnější k potřebám leteckého provozu než to současné,” snažil se uklidnit přítomné piloty David Petr z agentury CzechInvest.

Z otázek byla patrná i obava z nárůstu dopravy a nekontrolovaného počtu agenturních dělníků. „Doprava materiálu a výrobků by měla být prioritně vedena po železnici, pro pracovníky by měl fungovat elektrický vlak. Zaměstnanci by pak neměli být vůbec z personálních agentur, jednalo by se o odborné profese, na které bychom přeřazovali stávající pracovníky z utlumující se výroby klasických automobilů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Doplňovali by je průběžně absolventi technických oborů Západočeské univerzity, se kterými už úzce spolupracujeme,” vysvětloval Michal Kadera ze Škody Auto.

Dvanáct miliard. Plzeň vyčíslila dopady stavby gigafactory v Líních.

Ne všichni účastníci veřejného setkání ale odcházeli spokojeni. Jedním z nich byl třeba Roman Mitas, který vlastní u Nové Vsi chalupu, za kterou mu už nyní ve vzdálenosti několika desítek metrů vede dálnice D5. „Nyní se dozvídám, že z druhé strany našeho domu, asi dvacet metrů daleko, by měl být podle zveřejněné studie vybudován silniční přivaděč z gigafactory k této dálnici. Kde jsou zájmy lidí? Pořád tu jen slyšíme zájmy obcí a zájmy státu. Tady to už nebude k žití,” říká rozzlobeně. Umístění silničního přivaděče však podle slov zástupce CzechInvestu Davida Petra není definitivní a bude možné o něm ještě jednat i za účasti zástupce majitelů dotčených nemovitostí.

Mnoho věcí tak i po debatě zůstává stále nevyjasněných. Především je to nejistota kolem budoucnosti podnikatelského parku a jeho dalšího využití, pokud by se záměr Volkswagenu nerealizoval. Na ploše stávajícího letiště by pak mohly vznikat jednotlivé průmyslové objekty, se kterými by bylo jednání o možných kompenzacích mnohem složitější nebo zcela nemožné.

V rámci zlepšené společné komunikace pak hosté debaty z Ministerstva průmyslu a obchodu, Czechinvestu a Škody Auto přislíbili pokračování veřejných setkání i v dalších obcích.

Tisíce lidí přišly na letiště do Líní. Výstavbu gigafactory místo něj nechtějí

V případě realizace, která by pak mohla začít už v roce 2027, by nová továrna na lithiové baterie měla přijít za použití současných technologií na 120 miliard korun a nabídla by kolem 4000 pracovních míst.