Bohatý program nachystali také v benediktinském klášteře v Kladrubech. Speciální prohlídky zaměřené především na hvězdnou oblohu přichystal Národní památkový ústav ve spolupráci s plzeňskou a rokycanskou hvězdárnou. Stejně jako v uplynulých letech i tentokrát v případě jasné oblohy bude možno sledovat díky speciálnímu dalekohledu Slunce. K zamyšlení přivede návštěvníky přednáška pracovníka organizátorských hvězdáren Lumíra Honzíka s názvem Přistání na Měsíci - skutečnost nebo podvod století. V rámci mimořádné prohlídky zavítají účastníci do prostor tamějšího kostela. Pokud bude počasí příznivé i ve večerních hodinách, zájemci budou moci opět díky speciálnímu dalekohledu sledovat noční hvězdnou oblohu, přičemž se jim dostane odborných informací o pozorovaných hvězdách či souhvězdích. Začátek akce je v sobotu v 18 hodin na klášterním nádvoří. Vstupné je zdarma.

Stříbro hledá letošní vánoční strom

Na nevšední kavalírskou cestu ve stopách hraběnky Marie Gabriely Lažanské se vydají na manětínském zámku. Tyto speciální noční prohlídky jsou již ale podle kastelána Karla Maška vyprodané. „Prohlídky máme od 19 do 23 hodin. Řešili jsme, zda je nepřidáme ještě další den, ale podle mě by to ztratilo kouzlo,“ vysvětlil Mašek.

Hradozámecká noc se v sobotu koná i na zámku Červené Poříčí. Tam je kromě prohlídek a přednášek k vidění výstava Děti ze zlaté kolébky v netradičních hodinách. Doprovodným programem je přednáška o Napoleonu Bonaparte.

Ohňová show zaujme diváky na Rabí. Kromě ní budou mít možnost projít zšeřelý hradní areál, který bude osvětlen svíčkami.

Hodiny na kostele v Černošíně už nikdo natahovat nebude

Ve Velharticích tentokrát zvou na večerní prohlídky zámku, speciální kostýmové ukázky či divadelní představení. „Většinou jsme program směřovali do hradu, tentokrát zveme do zámku. Lidé uvidí kousek příběhu z historie oživený hudbou. Navíc budou svědky zajímavé zápletky,“ nastínila Anděla Mejstříková ze správy hradu.

Letos organizaci akce neopomněli ani na Švihově. Tam je nachystán kromě tradičních oživených prohlídek například komponovaný pořad s promítáním premiéry dokumentárního filmu o Půtovi Švihovském.

Do roku 1927 se vrátí na tachovském zámku. Večerní prohlídky tam připomenou jeden z nejšťastnějších okamžiků v životě posledního tachovského knížete Alfréda III. Windischgrätze, kdy se na zámku konala zlatá svatba knížete a jeho manželky Gabriely. Prohlídky začínají v 18, 19, 20, 21 a 22 hodin.