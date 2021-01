Útulek pro opuštěné kočky pořádal vždy jarní a podzimní bazar, ze kterého měl vždy výtěžek v desítkách tisíc korun. „Bazary, které jsme pořádali, nám chybí hodně. Ale úplně největší problém je, že se nekonají umisťovací výstavy koček, takže je těžké jim najít nový domov. Celkově je tahle doba pro nás horší,“ řekla provozovatelka útulku pro kočky Šance pro kočku v Sušici Hana Fuksová.

Na druhou stranu ale dodala, že lidé se snaží pomáhat i individuálně, a to finančně i dary. „Lidé vědí, že nemůžeme akce pořádat, tam se nám snaží pomoci jinak. Řekla bych, že v loňském roce, byť na tom hodně lidí bylo špatně, byli lidé neskutečně solidární s opuštěnými kočkami. Někdo upřednostnil krmení, někdo poslal peníze. Obojí fungovalo více, než jindy,“ uvedla Fuksová. V současné době je útulek zcela plný, mají tam 104 koček. „Tím, že jsou opatření, jaká jsou, tak nechodí příliš návštěv, my zase nemůžeme kontrolovat nové domovy, tak je to pro nás horší,“ dodala Fuksová.

PSŮM DAROVALI MÉNĚ

Lepší situace je v útulku pro psy v Klatovech, pro který se každoročně pořádal koncert. Vloni však nebyl. „Koncert je pro nás vždy na přilepšenou. I bez něj to u nás teď vypadá super. Máme 16 stálých pejsanů, hodní šli pryč, ti neposední a starší zůstali, je to tady spíše jako polepšovna,“ sdělila vedoucí útulku Miloslava Šeflová.

I tam na Vánoce lidé pomohli, psi dostali na přilepšenou, ale ne v takové míře, jak bývalo zvykem. „Bylo to o hodně slabší než v předešlých letech, ale za nás díky i za tohle,“ poznamenala Šeflová.

Jakmile bude méně omezení, tak v útulku připraví bazárek na jeho podporu.

PSI BAVILI JEN CHVÍLI

Kvůli pandemii se zájem o psy z útulku zvedl , především o štěňata, ale ukázalo se, že se někteří, hlavně v jarním období, chtěli jen zabavit Tři z pejsků byli totiž později nalezení opuštění. Lidé se vrátili do práce a pejsci už je nebavili. „Nyní mám denně pět až šest telefonátů, že by lidé chtěli štěně,“ doplnila Šeflová.

V současné době v útulku pro kočky nejvíce postrádají stelivo a v klatovském pro psy hlavně koberce.