Těsně před začátkem školního roku se u jednoho z pedagogů Masarykova gymnázia v Plzni objevila nákaza onemocněním covid-19. Škola byla z nařízení Krajské hygienické stanice (KHS) v Plzni poslední srpnový týden uzavřena, téměř 70 pedagogů se ocitlo v domácí karanténě a více než 700 žáků muselo zůstat doma. Když se učitel Jan Pytel pár dní po uzavření školy dozvěděl, že premiér Andrej Babiš nenastoupí do karantény, i když byl předtím v kontaktu s nakaženou epidemioložkou Jarmilou Rážovou, rozhodl se mu napsat dopis, ve kterém jeho přístup zkritizoval.

Co vás vedlo k sepsání dopisu premiérovi Andreji Babišovi?

Impulzem bylo, když jsem zjistil, že se pan premiér ocitl v naprosto stejné situaci jako já. S tím rozdílem, že on – jak řekl – do karantény nemusí. Přitom většina lidí, kteří se jednání s ním a paní Rážovou účastnili, do karantény dobrovolně nastoupila. Pan premiér argumentoval tím, že měl nasazený respirátor, který nikdy nesundá, což je velmi úsměvné. Díval jsem se v neděli na debatu pana premiéra s panem Vystrčilem – pan Babiš měl respirátor špatně nasazený, pořád si na něj sahal a vlastně porušoval všechna pravidla, která jsou pro nošení respirátorů nastavená.

V dopisu upozorňujete, že výsledky u všech testovaných byly negativní, a přesto musí být škola po dva týdny uzavřená. Vnímal jste to jako ukvapené rozhodnutí?

Myslím si, že někomu je při posuzování karantény věnována mnohem větší péče než někomu jinému. Například pro fotbalisty platí úplně jiná pravidla než pro nás. Na KHS nám sdělili, že fotbalisté jsou „jiná sorta lidí“ a že „je to o penězích“. Když se jednalo o naší škole, mohl si dát někdo podle mého názoru více práce s posouzením oné „chytré karantény“ a rozhodnout trochu citlivěji. Přes 700 žáků teď musí být zase doma a učit se on-line, což rozhodně není plnohodnotná náhrada. Žákům už také chybí motivace učit se doma. Každý z mých zhruba 100 studentů mi řekl, že by byl raději ve škole. Tak snad už v pondělí všichni nastoupíme.

Jaké byly reakce lidí po zveřejnění dopisu vaším kolegou na facebooku?

Přiznám se, že já facebook nemám, ale ze zvědavosti jsem si přečetl diskuzi pod příspěvkem s mým dopisem a z 98 procent byly ohlasy kladné, za což jsem moc rád. Vím, že příspěvek sdílelo několik tisíc lidí, takže dosah byl asi velký. Všichni z mého okolí mě podpořili.

Dostal jste na dopis nějakou odpověď?

Panu Babišovi jsem své vyjádření zaslal e-mailem, přičemž jsem neočekával, že by mi odpověděl. Což se také stalo, odpověď jsem nedostal.

Zdroj: Jan Pytel