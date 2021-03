Proti použití ruské vakcíny Sputnik V bez řádné certifikace je také hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. Podle ní je certifikace vakcín nutností a také jistou zárukou pro lidi, kteří nad očkováním uvažují.

Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. | Foto: KÚPK

„Občané by měli vědět, že jsou očkováni takovými vakcínami, které mají evropskou lékárenskou certifikaci. Toto by mělo být jednotné u všech vakcín, které se v naší republice používají. Domnívám se, že je mnoho lidí, kteří stále ještě váhají, zda se mají nechat naočkovat. Pokud chceme, aby se nechali, měli bychom jim garantovat, že vakcína prošla řádným schvalovacím procesem a splňuje nároky na to, aby mohla být používána,“ řekla Deníku hejtmanka s tím, že například americká společnost Johnson&Johnson rovněž předložila ke své momentálně certifikované vakcíně všechny potřebné dokumenty. „A až nyní, po schválení, můžeme se společností uzavřít smlouvu,“ dodala.