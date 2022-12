Těšit se můžete na dvacítku uměleckých skupin z Bavorska, Rakouska a z Česka, které příchozí zaujmou živými show, doplněnými ohňovými a pyrotechnickými efekty. Pořadatelé slibují více než 600 různorodých vystupujících - strašidel. O neobvyklou zvukovou kulisu se postará několik skupin s “kravskými” zvony. Akce je podle pořadatelů vhodná i pro rodiny s dětmi. Skupiny, jakkoliv strašidelné, jsou připravené na dětské návštěvníky. Můžete se tak těšit i na dětské čarodějnice, minikrampusáky nebo anděly rozdávající hodným dětem sladkosti a dárečky. V areálu najdete stánky s občerstvením. Vstupné činí 7 € dospělí, 4 € zaplatí děti ve věku 5 - 14 let, děti do 4 let mají akci zdarma. Vstupenky se prodávají přímo na místě.