Svým zápachem, z něhož se zvedá žaludek a někdy až slzí oči, ale i svým chováním terorizuje centrum Klatov bezdomovec Alexandr G. (73) z Meclova na Domažlicku. Pracovníci bank i obchodů jsou z něj zoufalí, obtěžuje obyvatele i návštěvníky města, někteří z něj mají strach. Neváhá lidem včetně dětí vulgárně nadávat či vyhrožovat. Radnice ale v podstatě nemá šanci dostat tohoto problémového člověka z města. Jediný opravdu účinný nástroj, zákaz pobytu, vrcholní politici totiž zrušili. S podobnými problémy se potýkají i v dalších městech.

MUSÍ VŠE DEZINFIKOVAT

„Chodí k nám pravidelně, někdy zavítá i pětkrát denně. Pořád něco chce. Jakmile mu člověk něco neprodá, chová se agresivně, nadává. Když jsme před ním zavřeli, kopal nám do dveří. Často nám v noci spává před dveřmi, vykonává nám přímo u vstupu velkou potřebu, vyzvrací se, je mu to jedno. Já to ráno před otevřením vše musím uklízet,“ popsala svoje zkušenosti jedna z klatovských prodavaček. „Po jeho odchodu musím vše dezinfikovat,“ dodala její kolegyně z jiného obchodu. Prodavačka z další prodejny řekla, že z dotyčného má spolu s kolegyněmi strach, někdy se před ním zamykají. Všechny se shodly, že zákazníci si stěžují, že muž velice silně zapáchá, a někteří kvůli němu odcházejí.

Mužův velmi výrazný odér potvrdila Deníku i Klatovanka Iveta, která s ním musela strávit pár minut v jedné místnosti. „Hrozně zapáchá. I když jsem si po návratu domů umyla hlavu a vysprchovala se, pořád jsem to cítila, ani jsme nemohla spát.,“ řekla. Dodala, že bezdomovec jí velmi vulgárně nadával.

CHYBÍ ÚČINNÝ NÁSTROJ

Klatovská městská policie Deníku potvrdila, že k Alexandrovi G. vyjíždí poměrně často. „Nejprve proto, že rozdělával po městě ohně, teď přes zimu proto, že přespává v bance i jiných objektech, a že s ním leckde byly problémy. Hlídky se ho pokaždé snaží dostat z místa pryč, snažíme se lidem pomáhat, je ale nutné si říci, že můžeme zasahovat jen v odůvodněných případech. Musí lidi napadat, vyhrožovat jim, znečišťovat prostředí. To, že jen někde v obchodě stojí a zapáchá, není právní důvod k tomu, abychom ho vyvedli,“ upozornil zástupce velitele klatovské městské policie Luboš Hošek. Dodal, že pro strážníky je problémem i to, že lidé proti tomuto bezdomovci nechtějí svědčit a dotyčnému tak není možné např. dokázat, že spáchal přestupek. Městská policie je pak bezmocná.

Starosta Klatov Rudolf Salvetr si myslí, že zásadním problémem je, že města přišla o velmi účinný nástroj, jímž byl zákaz pobytu na jejich území na dobu tří měsíců pro velmi problémové jedince, kteří měli trvalý pobyt jinde. Právě tento zákaz by byl v tomto případě optimálním řešením. „My jsme tuto možnost měli do 1. července 2016 a využívali jsme ji, dokonce jsme se kvůli tomu dostali do střetu s paní ombudsmankou. Využili jsme ji během 3,5 roku ve 24 případech. Pokud ten problémový člověk trest zákazu pobytu na území města porušil, již si záležitost přebírala Policie ČR,“ řekl Salvetr. Dotyčný tak mohl v krajním případě skončit i ve vězení, což se skutečně v Klatovech stalo. Působilo to i preventivně, někteří problémoví jedinci město raději opustili či se mu vyhnuli a situace se tam zklidnila. Teď už ale radnice tento institut na základě rozhodnutí senátorů použít nemůže. „Městu byla sebrána možnost, jak ochránit své občany,“ posteskl si Salvetr.

ONANUJE V PARCÍCH

I v Tachově mají bezdomovce, který je trápí více než ostatní. Jde o 33letého muže z nedaleké obce, který přišel do města před pěti či šesti lety. „Tento muž není agresivní, je neškodný, ale budí veřejné pohoršení. Chodí s kalhotami, jak se říká, na půl žerdi, opakovaně onanuje po parcích. Není to tak, že by skákal před lidi a překvapoval je tím, ale spíše to dělá někde v křovíčku,“ řekl Deníku velitel tachovské městské police Radovan Macák. Bezdomovec podle něj přespává na různých místech, chodí po městě i okolních vsích a občas zaměstnává strážníky i hasiče tím, že pálí kabely, aby získal cenné kovy. „Hlavní problém je ale v tom, že budí veřejné pohoršení, což se lidem pochopitelně nelíbí. My ho můžeme z veřejných míst vykázat, ale příliš mnoho pák, jak s ním naložit, nemáme,“ uvedl Macák.

METAČ VÝKALŮ Z PLZNĚ JE STÁLE ZA MŘÍŽEMI

V Plzni je bezdomovců celá řada a s mnohými problémy jsou, zejména když se napijí či nafetují, ale žádný podle mluvčí tamní městské policie Jany Pužmanové aktuálně nijak nevybočuje z řady. „Nyní v Plzni není nikdo, kdo by nějak extrémně narušoval veřejný pořádek,“ řekla Pužmanová.

Není to ale tak dávno, co v Plzni řádil Jiří P., bezdomovec z Brna, který byl v minulosti odsouzen mimo jiné za zbití ženy či pobodání jiného bezdomovce nůžkami. Je proslulý útoky fekáliemi, notorickým stěžováním a obtěžováním lidí. K tomu, aby začal být agresivní, stačí jakákoli záminka, třeba i jediné slovo. Pobýval také ve vězení na Borech a po propuštění na svobodu už v Plzni zůstal. Vloni tam opakovaně napadal pracovníky úřadu práce i další lidi. Vzhledem k jeho rostoucí agresivitě byl v říjnu vzat do vazby. I když by se z vězení rád dostal, zatím se mu to nedaří. „Muž je stále ve vazbě,“ potvrdila Deníku mluvčí plzeňského městského soudu Lucie Ženíšková. Dodala, že v nejbližších týdnech by již mělo být nařízeno hlavní líčení.