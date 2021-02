Šťastně už skončil příběh tří psů, kteří byli po nalezení umístěni do útulku v Borovně na jihu Plzeňska, kdy byli podvyživení, zanedbaní a nesocializovaní. „O víkendu našel nový domov u zkušené chovatelky z Rokycanska zhruba čtyřletý Fanda, který byl ze psů námi přijatých v nejhorším stavu,“ řekla Andrea Kolmanová z borovenského útulku.

Fanda byl extrémně vyhublý, chyběl mu kousek ucha a kulhal. „Byla mu zrentgenovaná pánev a končetiny. Zjistilo se, že kulhání je zřejmě způsobeno zánětem kůže. Fanda proto dostal antibiotika, kondroprotektiva a kvalitní granule a uzdravuje se,“ popsala Kolmanová.

Mladý Ríša rovněž odjel k nové rodině, která má s ovčáky zkušenosti. „Ríša nebyl absolutně socializovaný. Neznal obojek, vodítko, zvykal si na vycházky, na hygienu, na ostatní lidi i zvířata,“ doplnila Kolmanová.

Poslední z trojice, fenka s rodokmenem, odjela z Borovna po týdnu. Dostala se také ke zkušenému chovateli. "Velkou radost nám udělali lidé, kteří ovčáky podpořili. Přivezli jim krmení a mnoho dalších věcí, moc jim děkujeme," uzavřela Kolmanová.

Také spolek HOME4PETS převzal na začátku ledna z Malesic tři psy a fenku.

Podle Yvony Müllerové, která o psi pečuje, se jejich fyzický stav lepší. "Dostávají domácí vajíčka, maso, tvaroh a výživové doplňky. Jedí naštěstí opravdu dobře. Podařilo se nám je už alespoň trochu vykrmit. Když se ale naposledy vážili, váha ukazovala 25 kilogramů. To je opravdu hodně málo. Zdravý dospělý ovčák má vážit 30 až 40 kilo," popsala Müllerová.

Psychicky jsou na tom ovčáci ale stále špatně. „Do určité míry důvěřují pouze ošetřovatelce a pokud by se vylekali, jsou schopni zaútočit. Budou mít trvalé psychické následky a svěřit je v budoucnu můžeme pouze zkušeným chovatelům. Budou vyžadovat dlouhodobou a opatrnou práci,“ upozornila Müllerová.

Celkem jednadvacet zubožených německých ovčáků bylo nalezeno na pozemku jednoho domu v Malesicích u Plzně. Psi žili v otřesných podmínkách mezi výkaly. Zachránění psi byli podvyživení, zranění, nemocní a ve velmi špatné psychické kondici. Dalších pět psů zemřelo. Jejich majitelkou byla čtyřiašedesátiletá žena, která se v minulosti specializovala na chov německých ovčáků. V posledních letech se však o své psy vůbec nestarala.

Podle informací Deníku majitelka psů v prosinci onemocněla a byla odvezena do nemocnice. Chovatelé ovčáků z celé republiky se pak dozvěděli, že je potřeba se o psy postarat a vyrazili na místo. To, co viděli, je vyděsilo. Na dvoře ležela mrtvá těla psů, přeživší psi měli na těle hnisající rány. Účastníci záchranné akce nejvážněji vypadající zvířata urychleně odvezli k veterináři. Psi, kteří na tom byli lépe, putovali do záchranných spolků. Případ v současné době šetří policie.