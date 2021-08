„Jela jsem odpoledne domů z práce. Když jsem si koupila lístek, sedla jsem si na Jižním na sokl hned vedle kasy. Najednou se ke mně kdosi přiřítil a snažil se na mě posadit. Spatřila jsem vysokého muže tmavší pleti, neměl zuby a strašně zapáchal. Vypadal, že je pod vlivem drog,“ vzpomínala cestující.

Paní Ivana ihned vstala a tázala se, co si to dovoluje. „Velice vulgárním způsobem se mě zeptal, jestli mu neudělám orální sex. Úplně jsem se zhrozila a odešla,“ řekla.

Když došla na spodní nástupiště, muže tam spatřila. „Nadával lidem, plival, sundaval si kalhoty. Bylo tam i několik dětí, které měly oči na vrch hlavy. Bylo to nechutné a nepříjemné,“ líčila.

Rozhodla se, že vše ohlásí na policii. „Z hovoru vyplynulo, že je to známá firma. Pak jsem se doslechla, že tenhle muž obtěžuje lidi i na hlavním nádraží,“ uzavřela.

To Deníku potvrdila i Hana Ž. z Klatovska, která na hlavním pravidelně vystupuje a nastupuje. „Trvá to už delší dobu. Jednou jsem dokonce viděla, jak na peróně poplival několik lidí. Co vím, tak policie ho třeba odveze, ale on se za pár hodin vrátí. prý obtěžuje i prodavačky a vyhrožuje jim,“ sdělila žena s tím, že na hlavní nádraží se poslední dobou stahují různé existence. „Už dávno tu není bezpečno. Vídávám tu žebrající bezdomovce, narkomany. Bohužel se tyto problémy řeší až ve chvíli, kdy se někomu něco stane,“ dodala.

Dle informací Deníku je agresorem drogově závislý muž bez domova přezdívaný Medvěd.

Podle mluvčí plzeňské městské policie Jany Pužmanové strážníci o problémech na nádraží vědí a snaží se situaci maximálně řešit. „Pokud se lidé setkají s protiprávním jednáním, je důležité zavolat na tísňové linky 156 nebo 158, aby v případě, že strážníci nebo policisté nejsou na místě, mohli přijet a konat,“ řekla.

Pužmanová doplnila, že strážníci dohlížejí na dění na hlavním nádraží ve zvýšené míře. „Na dané místo zachází opakovaně několikrát za den i v nočních hodinách. Pozornost věnují jak samotnému prostoru nádraží, tak i jeho okolí. Souběžně se strážníky působí u nádraží i hlídky státní policie,“ sdělila Pužmanová s tím, že v současné době však zvýšený počet oznámení o porušení protiprávního jednání strážníci ohledně nádraží neevidují.