„Rostl v bříšku jako zdravé miminko, ale to se změnilo, když těsně po porodu nastaly první komplikace, kdy mu trombóza vzniklá při porodu poškodila levou stranu mozku a dostal své první epileptické záchvaty,“ vzpomíná maminka Lucie Masáková.

Pepíček je nyní vývojově dosti pozadu, zatím nechodí ani neleze, ale to mu neubírá na aktivitě, kterou se snaží všem doma dokazovat každý den. Jen cvičení nemá úplně v lásce, je to pro něho spíše ukázka bojového sportu. „Bojujeme bohužel i s jídlem, kdy jsme se zatím nepohnuli z kašovité stravy, neboť Pepíček zatím nezvládá používat zoubky, jak by měl. O to problematičtější máme i vývojové posuny a přidružené zdravotní komplikace,“ popisuje maminka.

I přes to všechno se celá rodina snaží, aby mohl být co možná nejvíce šťastný a spokojený. Pomoci by mu mohly nákladné neurorehabilitační pobyty, které stojí zhruba od 80 000 do 90 000 korun za jeden dvoutýdenní pobyt. Jsou to vysoké náklady, se kterými může ale rodině pomoci každý, a to příspěvkem na Donio.cz, kde je pro Pepíčka založena sbírka pod názvem Pepíčkovi pro snadnější život s DMO.

„Také bychom chtěli peníze použít na pomůcky, které by Pepíčkovi zlepšily a zkvalitnily životní styl. Například v tuto chvíli speciální kočárek, vertikalizační stojan a další pomůcky, které budou do budoucna potřeba,“ dodává Masáková.

