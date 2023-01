Dlouhodobé spory mezi dvěma skupinami obyvatel eskalovaly na podzim v Trokavci. Při končícím mandátu už neměla většina bývalých zastupitelů chuť pokračovat a jejich kritici se do funkcí nehrnuli. Nyní je situace příznivější. Pod křídly Společně pro Trokavec kandiduje i sedmašedesátiletý Jaroslav Hůrka, který už dříve reagoval na nechuť a apatii potenciálních uchazečů. „Každý hýřil nápady. Jenže když přišlo na lámání chleba, nikdo se do funkcí nehrnul,“ okomentoval. Sdružení nezávislých za rozvoj Trokavce postavilo do dodatečných voleb adeptů devět.