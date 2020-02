Sexu se skutečně dočkal, byť jen ve dvou. Když ale poté ženě nedal další peníze, které po něm chtěla, se zlou se potázal. Jitka K. ho obvinila ze znásilnění a oznámila to na policii i jeho manželce. Jenže nic takového se neprokázalo a žena se tak před klatovským soudem zpovídala z vydírání, křivého obvinění i podvodu. Hrozilo jí až osm let kriminálu, ale vyvázla s podmínkou.

HNED ŠLI DO BANKY

„Seznámili jsme v srpnu 2018, jeli jsme spolu náhodou autobusem do Prahy. Když jsme vystoupili, pomohl jsem jí s taškami a vyměnili jsme si telefonní čísla,“ vypověděl senior s tím, že ještě ten den se se ženou znovu setkal. Ač ji viděl poprvé, slíbil jí finanční pomoc. A hned s ní šel do banky, kde vyzvedl 29 tisíc korun, které jí předal. Jitka K. mu pak psala SMS, v nichž chtěla další peníze. O pár dní později se setkali a on s ní šel do dvou bank, kde si vzal shodně půjčky po 200 tisících korunách. Veškeré peníze jí předal.

Proč? „V esemeskách mi slibovala vidinu krásného sexu, a dokonce trojku. A věřil jsem, že mi vše vrátí a ještě něco navíc, jak slibovala,“ vysvětloval soudu senior. Dodal, že se ještě pak sešel s Jitkou K. 14. srpna, kdy pro ni vyzvedl dalších 200 tisíc korun, ale ty už jí nepředal, i když mu vyhrožovala, že ho udá pro znásilnění. „To skutečně udělala, ale není to pravda. Znásilnila spíše ona mě,“ řekl senior. Bankovní úřednice soudu potvrdila, že muž hned druhý den přišel do banky a celou částku vrátil.

Seniorova manželka uvedla, že i na ni Jitka K. tlačila a chtěla, aby jí její muž dal 200 tisíc korun, že pak obvinění ze znásilnění stáhne. Ona to však odmítla učinit s tím, že jde o nesmysl.

CÍTÍ SE NEVINNÁ, ŠKODU ALE UŽ UHRADILA

Obžalovaná odmítla k věci vypovídat, v závěrečné řeči pronesla jen, že se necítí vinna. Její obhájce ve svém dlouhém proslovu tvrdě zkritizoval státní zástupkyni a žádal zproštění obžaloby, státní zástupkyně navrhovala podmínku. S tím se ztotožnil i senát a Jitku K. potrestal 30 měsíci, které jí podmíněně odložil na zkušební dobu 3,5 roku. „Byť je na hraně nepodmíněného trestu, máme za to, že lze ještě uložit trest podmíněný, s dohledem probačního úředníka. Polehčuje jí dosavadní bezúhonnost a fakt, že škodu ve výši 429 tisíc korun již uhradila,“ vysvětlil soudce Jaromír Veselý. Rozsudek není pravomocný.