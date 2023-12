V okresním městě stojí čtyřnohý parťák svého majitele na poplatku 1 200 Kč, za druhého a dalšího psa pak zaplatí 1 500 korun. Pokud je majitelem chlupáče osoba starší 65 let, za svého mazlíka uhradí 200 korun, pokud by se senior rozhodl mít pejsků více, vyjde ho každý další na tři stovky. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. „Vzhledem k tomu, že občany od nového roku čekají zvýšené náklady v souvislosti s daňovým balíčkem, jsme se rozhodli, že pro rok 2024 nebudeme navyšovat poplatky za psy,“ uvedl Petr Vrána, starosta Tachova.

Změna při úhradě poplatků čeká na majitele čtyřnohých kamarádů ve Stříbře, zde se budou nově poplatky odvíjet od platební morálky majitelů. „Ke zdražení poplatků ze psů prakticky vůbec až na výjimku nedošlo. Podmínkou však je, že poplatníci řádně zaplatí v termínu splatnosti tohoto poplatku, tj. do konce března kalendářního roku,“ uvedla Bohdana Bartoňková, vedoucí finančního odboru MěÚ Stříbro. Nová platná vyhláška tedy upravuje všechny sazby místního poplatku právě v návaznosti na včasnost úhrady. V praxi to znamená, že cena za prvního psa činí 1 500 Kč, pokud bude poplatek uhrazen do konce prvního čtvrtletí příštího roku, tj. do 31. března 2024, uhradí pouze 1 000 Kč, u druhého a dalšího psa je to pak 2 000 korun, při včasné úhradě poplatek činí 1500 Kč. Zdražení se týká pouze pejsků, kteří žijí se svými páníčky v rodinných domcích, chatách a bytových domech, kde jsou více jak tři bytové jednotky. Tam uhradí majitelé za svého mazlíka 400 Kč, pokud s platbou nebudou otálet, dostanou stovku slevu. U druhého a dalšího psa pak cena činí rovněž dva tisíce korun, při úhradě do 31. 3. 2024 činí poplatek 1 500 korun.

V částech města Stříbra – Butov, Jezerce, Milíkov, Otročín, Lhota u Stříbra – je stanoven základní poplatek za chlupatého parťáka 350 Kč z původní padesátikoruny, pokud i zde zaplatí majitel včas, cena bude činit o stovku méně, tedy 250 Kč. Levnější to pro změnu budou mít ve Stříbře senioři nad 65 let. Z částky 200 Kč za psa jim bude při včasné úhradě odečteno 50 Kč. „Cílem těchto změn je, aby se zlepšila platební morálka u obyvatel města. Inspirací nám bylo město Třeboň a doufáme, že se nám sníží počet poplatníků po splatnosti, a tím i počet upomínek,“ vysvětlila důvody Bartoňková.

V Plané evidují přibližně 650 psů. I zde se pro rok 2024 výše poplatků nemění. Jak uvádí Obecně závazná vyhláška města Planá č. 3/2022, sazba poplatku za prvního psa za kalendářní rok činí 1 000 Kč v bytových domech v Plané (část Planá) a 300 Kč v ostatních typech bydlení v Plané (část Planá) a 200 Kč v ostatních částech města Planá (Křínov, Kříženec, Otín, Pavlovice, Svahy, Týnec, Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv). Pokud je pes chován za účelem hlídání provozních objektů, ke kynologickým účelům, k účelům lovecké, vodní, rybářské či myslivecké stráže, zaplatí za něj majitel dvě stovky. Pokud je držitelem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo poživatel sirotčího důchodu nebo osoba starší 65 let v Plané, čtyřnohý kamarád ho vyjde na 200 korun, v ostatních výše zmíněných částech města Planá pak na stovku. Milovníci psů, kteří chtějí mít doma více chlupáčů, za každého dalšího zaplatí o 50 % více z uvedených sazeb.

„Přestože město hradí z vybraných poplatků úklid exkrementů, nákup papírových sáčků a košů včetně držáků na sáčky na psí exkrementy a samozřejmě také opravy košů stávajících, zdražovat v příštím roce nebudeme,“ řekla Hana Floriánová, starostka města Kladruby. Město má několik sazeb. První pes ve městě vyjde majitele na dvě stovky, druhý na tři. Pokud žije pes s majitelem v domě, kde jsou více jak 4 byty, musí za něj páníček uhradit 800 Kč, jestli je v bytě i pejsek druhý, musí za něj majitel zaplatit tisícovku. Ve spádových obcích stojí chlupatí členové rodiny své majitele méně. První pes vyjde na stovku, pokud je v domácnosti druhý, musí za něj páníček zaplatit stovky dvě. Senioři, kteří svůj čas tráví ve společnosti psího kamaráda, musí za takové přátelství zaplatit 50 Kč, za dalšího psa pak 100 Kč.