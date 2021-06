Pořadatelé táborů v Plzeňském kraji už informovali rodiče, za jakých hygienických opatření se děti na letní pobyty mohou vydat. Někteří dokonce domluvili i laboratoře, které děti otestují. Ve hře je však i varianta, že vláda testování zruší.

Eva Tischlerová, ředitelka organizace Radovánek, který v Plzeňském kraji pořádá letos stovku táborů, Deníku řekla, že zájem nebyl v letošním roce tak velký jako v loňském roce. „Loni byla situace trochu jiná. Byli jsme dříve rozvolněni a opatření se tolik neupravovala. Rodiče měli jasno, co a jak bude,“ uvedla s tím, že v červnu se v průběhu zhruba dvou týdnů sedmkrát upravovaly podmínky ze strany vlády, ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví. „V jednom dni se to stalo dokonce dvakrát. Dnes (ve čtvrtek) se ke mně dostala informace, že do konce týdne zasedne vláda a pravděpodobně ty testy zruší,“ upozornila.

Asterix a Obelix nabízí místa

Nyní je vše nastaveno tak, že se pobytového tábora mohou zúčastnit děti s PCR či antigenním testem nebo s potvrzením, že v předešlých 180 dnech prodělaly covid. U pobytů delších než týden bude po sedmi dnech nutné přetestovat děti, které před odjezdem na tábor podstoupily antigenní test nebo samotest na místě.

Radovánek má letos z 99 táborů plně obsazeno 85 a 14 je potřeba doplnit. „Jedná se například o tábor Asterix a Obelix, Já a robot, tábor Mladí inženýři zaměřený na techniku a elektro, Letečtí modeláři, pohybový Kolobrndy, taneční Dance mania nebo Budu jednička a Mám na to,“ vyjmenovala Tischlerová. Poslední dva zmíněné tábory mají dětem pomoci hravou formou s doplněním zanedbaného učiva v době covidu.

O vzdělávací tábory je ale malý zájem, což při dlouhodobém uzavření škol ředitelka Radovánku nečekala. „Nejprve jsou obsazené všechny tábory, kde už děti byly v minulých letech, tedy letní tábory stavěné na dlouholeté tradici. Některé děti tam jezdí po sobě třeba i desetkrát,“ poznamenala.

Ředitelka Domu dětí a mládeže (DDM) Klatovy Michaela Dryjová informovala, že si organizace domluvila testování svěřenců antigenní metodou v laboratoři. „Ta nyní testuje školáky, pak se jí uvolní kapacita a v den nástupu dětí na tábor budou laboranti připraveni děti otestovat. Rodiče s tím souhlasí a mají radost, že jsme to zajistili,“ sdělila Dryjová.

Ředitelka DDM rovněž uvedla, že na jejich táborech ještě pár volných míst zbývá.

Na sportovní tábor do Itálie se letos s malými fotbalisty ze západu a jihu Čech chystá trenér Tomáš Strnad. „Věřili jsme, že se vše povede. Od pondělí se Itálie dostala do zeleného pásma na covidovém semaforu a nebudeme tak potřebovat testy při zpáteční cestě,“ popsal pořadatel a doplnil, že PCR nebo antigenní testy si budou muset děti pořídit před odjezdem do Itálie.