Připravil prostor k životu, k bydlení a užívání si. Lidem nabízí možnosti a nic jim nediktuje. Je to světová špička ve svém oboru,“ tak popisuje režisér Aleš Kisil architektonické počiny světoznámého architekta Adolfa Loose.

O této významné osobnosti, která na začátku 20. století vytvořila mj. v Plzni celou řadu unikátních interiérových realizací, točí Kisil dokument pro Českou televizi. Do vysílání by mohl jít na konci roku 2022.

S filmovým štábem se Deník setkal v Brummelově domě v Husově ulici v Plzni, kde v říjnu započalo natáčení. „Vytvořil zde čtyři pokoje v jedné řadě a každý z nich má úplně jinou atmosféru. Všechny jsou svým způsobem zajímavé a přitažlivé. Mají ducha. Je to umění,“ popsal režisér interiér v prvním poschodí domu, když skončil natáčecí den.

Aleše Kisila architekt zaujal především tím, že tvořil moderní a lidsky vstřícnou architekturu. „Pro mě je to mezní osobnost, která ukazuje, že lze stavět moderně, komfortně a úsporně. Loos nestavěl jen pro bohatou klientelu, budoval také sociální domy a i ty jsou zajímavé. To je pro mě velmi fascinující,“ popsal režisér.

„Když si vezmete současnou architekturu a podíváte se na ni po 20 letech, zjistíte, jak strašně zestárla. Oproti tomu Loosova díla, která jsou dnes sto a více let stará, jsou stále nadčasová,“ řekl Kisil.

PROPAGÁTOR TOALET

Adolf Loos na konci 19. století strávil tři roky ve Spojených státech, od té doby začal propagovat důležitost instalatérů pro stavby. „Velmi intenzivně prosazoval, že domy mají mít toalety a koupelny, což tehdy nebylo obvyklé,“ podotkl režisér.

Při přípravách narazil režisér Kisil na jednu historku, která se vypráví ve Vídni a přesně vystihuje, jakým průkopníkem ve své době Loos vlastně byl. „Traduje se, že když na začátku 20. století postavil Looshaus ve Vídni (Obchodní dům Goldman & Salatsch, nyní sídlo banky pozn. red.) přímo naproti paláci Hofburg, naštval císaře pána. Ten si prý dokonce, aby se na moderní stavbu nemusel dívat, přestěhoval ložnici a do tohoto křídla už nikdy nevstoupil,“ vyprávěl režisér.

Filmaři chtějí natočit dokument, který bude pojednávat nejen o dílech Adolfa Loose, ale také o jeho zajímavém životě. „Bylo to gentleman a bouřlivák, osobnost první republiky. Byl člověkem, který vytvářel velký společenský ohlas a svými názory pobuřoval. Například když napsal přednášku O ornamentu a zločinu, ve které zkritizoval secesi,“ přiblížil dramaturg Martin Polák. „Doufám, že se nám podaří vytvořit něco nadčasového, co ponese Loosův odkaz dalším generacím,“ poznamenal Polák.

Ve snímku tvůrci využijí Loosovy sepsané vzpomínky a paměti jeho manželek. „Loni jsme předtáčeli s Dagmar Lhotovou dcerou Karla Lhoty, který s Loosem spolupracoval na pozdějších interiérech a stavbách, např. na slavné Winternitzově vile v Praze,“ sdělil Polák.

Pro filmaře to byl podle něj velice zajímavý moment, protože Dagmar Lhotová byla jediná žena, která si Loose pamatovala ještě, když žil. „Bohužel ale letos zemřela. Nicméně dala našemu dokumentu silný základ,“ uvedl dramaturg.

PLZEŇ, PRAHA, FRANCIE

Štáb k natáčení použije ještě další Loosovy plzeňské interiéry, byty Krausových a Voglových v centru Plzně, příští rok pak Semlerovu rezidenci na Borech. „Přesuneme se ale také do Prahy, Loosova rodného Brna, do Francie a Vídně,“ vyjmenoval dramaturg.

Až získají filmaři dostatek materiálu, přesunou se do střižny, což bude nejsložitější práce. „Začne kvadratura kruhu. Důležitý je vždy příběh. My ale musíme vybrat jen ty nejdůležitější momenty, takzvané rozinky do skládačky, které ji dodají celkový obraz,“ informoval Kisil s tím, že nejkratší možná stopáž je 51 minut a 30 vteřin, nejdelší pak 52 minut a 10 vteřin. „Rozpětí je tedy pouhých 40 vteřin. Stříhání bude velmi tvrdé a nemilosrdné,“ okomentoval Aleš Kisil.

Televizní dokument natáčí štáb pro kanál ČT Art. „Covid tvorbu zbrzdil, nicméně do léta příštího roku bychom chtěli ještě točit. Na podzim snímek sestřiháme a dokončíme. Pokud vše stihneme, dokument by se mohl vysílat 10. prosince 2022, v den výročí narození Adolfa Loose,“ uzavřel Polák.