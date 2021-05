Mimořádné pro patrioty Nepomuku bylo sobotní poledne. „Svatý Jan Nepomucký ležel hluboko v zemi na zahradě psychiatrické léčebny. Když tu chtěli klienti zasadit strom, sochu objevili,“ uvedl předseda Matice svatého Jana Václav Česák. Pět členů spolku, který má ve vínku šíření úcty ke světci a českému patronu u nás i v zahraničí, nechybělo při požehnání, jehož se ujal generální vikář biskupství českobudějovického David Henzl.

Socha byla vytvořena roku 1913 v Rožmitále pod Třemšínem. Stěhovala se do Tchořovic a posléze do augustiánského kláštera, kde roku 1925 záhadně zmizela. O její renovaci se postarali otec a syn Matějkovi, zatímco podoby podstavce se ujal kameník Chlupsa. Žula byla dopravena z lomu ve Slatině, a to zdarma!

Nepomucký starosta Jiří Švec připomněl, že třeba Francii jsou sochy církevních osobností snad na každém kruhovém objezdu. Už před pěti lety měli na jihu Plzeňska obdobnou myšlenku, jenže vítězné návrhy soutěže to projely u veřejnosti i zastupitelstva. „Teď slyším vesměs pochvalná hodnocení na bezmála dvoumetrovou dominantu. Přesun však jednoduchý nebyl. O nálezu rozhodovali ve Vatikánu a nejprve ho chtěli umístit na arciděkanství. My jsme ovšem měli eminentní zájem a uspěli jsme,“ sdělil představitel města a vyprovodil zástupce Matice sv. Jana na třináctý ročník svatojánských slavností Navalis v hlavním městě.