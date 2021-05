Na Základní uměleckou školu v Sušici se usmálo štěstí a žáci mohou hrát na novém klavíru Petrof.

Nový klavír v ZUŠ Fr. Stupky v Sušici. | Foto: Eduard Lískovec

V loňském roce se Nadace manželů Komárkových (KKFF) rozhodla, že od firmy Petrof zakoupí 11 klavírů, které byly původně určeny čínskému zájemci. Nástroje se rozhodla věnovat českým školám. Ze 152 žádostí, které v rámci grantové výzvy školy poslaly, jich odborná komise vybrala 56, šlo o umělecké i základní školy s rozšířenou výukou hudební výchovy. I díky štědrosti firmy Petrof jich v 1. kole bylo darováno 17, pro další byla vypsána veřejná sbírka. Základní umělecká škola Fr. Stupky v Sušici byla mezi nimi. "Průměrné stáří klavírů škol, které vyplnily žádost a které byly vybrány, je 49 let. U nás jsme ještě trochu „starší“ – 52 let. V žádosti nehrálo roli ale jen stáří klavírů, ale také úspěšnost školy za posledních deset let a její celková prezentace. A my jsme měli štěstí hned několikrát. Byli jsme vybráni k posouzení, dostali jsme se do skupiny škol, pro které byla vyhlášena veřejná sbírka, získali jsme od rodičů, absolventů, příznivců a pedagogů téměř 58 000 Kč. Dále jsme byli vybráni společností Cleverlance do ankety, kterou jsme vyhráli a získali tak od Cleverlance 88 000 Kč a 18. února jsme byli vybráni mezi dvaceti školami, kterým anonymní dárce doplatil „zbytek“ do cílové částky. Což se v našem případě bylo o téměř 73 000 Kč," popsala celou cestu ke klavíru ředitelka ZUŠ Sušice Milena Naglmüllerová.