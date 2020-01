Moderní doba žádá moderní prostředky. I proto sušická nemocnice investovala do reklamního spotu, pomocí něhož chce poděkovat těm, kteří ji pomohli zachránit, ale i třeba hledat nový personál. Spot se již brzy objeví na internetu, zahráli si v něm i známý herec či moderátorka.

V reklamním spotu sušické nemocnice si zahráli místní lidé i známé tváře. | Foto: Milan Balek

„Sušická nemocnice zažívá jakýsi nový restart. Po změně provozovatele v lednu 2020 znovu otevřela akutní lůžková oddělení – internu, chirurgii a JIP. Podařilo se to za obrovské podpory občanů a města. Proto jedním z důvodů natáčení reklamního spotu bylo ukázat angažovanost občanů při záchraně nemocnice a poděkování za to, že se to podařilo. Petici za záchranu nemocnice v Sušici podepsalo téměř 11 000 lidí a její projednávání se dostalo i do Senátu ČR. Dále jsme ve spotu chtěli ukázat potřebnost nemocnice pro město a region se spádovou oblastí téměř 50 tisíc obyvatel. V neposlední a nejdůležitější části se ve snímku zmiňujeme o potřebě získání lékařů do naší nemocnice, proto se zde objevují i záběry na volnočasové aktivity v Sušici,“ informoval Deník ředitel Nemocnice Sušice Václav Rada.