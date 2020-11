I když chtěl režisér Jaroslav Soukup skončit Policii Modrava, nejoblíbenější český seriál posledních let, třetí řadou, nechal se vysokou sledovaností a neutuchajícím zájmem diváků zlomit a přislíbil, že vznikne ještě čtvrtá řada populární šumavské detektivky s hlavní hrdinkou kapitánkou Janou Vinickou v podání Soni Norisové. Už jsou nové díly napsané? A kdo se v nich objeví? Nejen na tyto otázky režisér Soukup exkluzivně odpověděl Deníku.

Už jsou nové díly hotové?

Scénáře osmi nových dílů jsou už hotové. Psali jsme je s mým spoluscenáristou Mirkem Vaicem celkem 10 měsíců. Napřed v kanceláři v Praze a potom, když vypukl koronavirus, jsme odjeli v polovině března z Prahy – já do Srní a Míra na svoji chalupu u České Skalice. Psali jsme po internetu přes Skype 300 km od sebe…. A kupodivu to šlo. Zjistili jsme, že to je lepší než psát v kanceláři.

Mohou se diváci v Policii Modrava 4 těšit na všechny známé tváře? A objeví se mezi nimi nějaká nová zásadnější postava?

Ano, všechny hlavní postavy zůstávají. V této řadě se ale objeví nová ženská postava – doktor Beneš konečně dostane do své ordinace novou sestřičku a ta se plně zapojí do dámského klubu, který tvoří pošťačka Válková (J. Boušková), prodavačka Nováčková (T. Medvecká) a recepční Bláhová (D. Čárová). Kdo ji bude hrát, zatím neprozradím.

Kdy se začne natáčet a kdy by se mohly díly objevit na obrazovce?

Podle plánu bychom chtěli začít natáčet koncem května 2021 a skončit v polovině října. Snad nám to covid-19 umožní… Nové díly by se měly vysílat v někdy průběhu roku 2022.

Máte už vybrané herce? Prozradíte nějaké známé jméno?

Mimo těch hlavních ještě ne. Teď musím udělat režijní scénáře a teprve pak se pustím do hledání herců pro nové postavy seriálu.

Diváci s napětím očekávají, jaké objevíte nové lokace pro umístění svých příběhů. Prozradíte některou z nových? A jak je složité hledání, když už jde o čtvrtou řadu a většinu zajímavých míst jste už navštívili?

Na Šumavě je ještě mnoho krásných a zajímavých míst, kde jsme netočili. Takzvané obhlídky, vyhledávání nových míst pro natáčení, začne po Novém roce. A já se na to těším, protože obhlídky mám rád. Poznávám Šumavu, místa bych se třeba nikdy nedostal, a taky zajímavé lidi.

Otázka poslední, pro odlehčení – najde kpt. Vinická konečně životní lásku?

Možná, že najde…