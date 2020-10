Památkově chráněný objekt někdejší mincovny v centru Plané, chce město, které jej před několika lety odkoupilo od soukromého majitele, rekonstruovat na společenské a kulturní centrum. V říjnu představilo veřejnosti jednu z možných budoucích podob celého areálu.

Mincovna, jak ji mohli vidět lidé loni, když ji město na jeden den otevřelo veřejnosti. | Foto: Deník / Jiří Kohout

Studii možnosti využití připravilo pro město pražské architektonické studio xtopix, které stojí také za ceněnou přestavbou plánského Kinanekina. "Život by mělo budově vdechnout nové využití, kde se uvažuje s kombinací komunitního užívání na denní bázi skrze „plánský obývák“, tedy výtvarnou hernu a dílnu, kde si mimo jiné mohou děti razit své mince na 3D tiskárně," přiblížil představy studia architekt Pavel Buryška. Jak dodal, počítá se rovněž s interaktivním muzeem česko-německého soužití. Přidružený galerijní prostor by měl sloužit pro výstavy současného umění a výtvarných objektů plánské sbírky. "Nedílnou součástí by měl být i pronajímatelný prostor přilehlé barokní sýpky a klasicistního objektu, které mají vysoký potenciál stát se unikátní scénou svatebního veselí," dodal architekt.