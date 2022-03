Jde o aplikaci v podobě chatu. Kdokoliv se může připojit a napsat svůj problém. Může se svěřit, vypovídat se, nebo si přijde jen pro radu od ostatních. Celá aplikace je zcela zdarma a anonymní.

Jak vás napadlo udělat právě takovou aplikaci?

Před půl rokem po ztrátě nejlepší kamarádky jsem takovou pomoc vyhledávala, ale nic takového jsem nenašla. Neměla jsem okolo sebe nikoho, komu bych na 100 % věřila, proto jsem se rozhodla, že takovou věc založím. Nechci, aby se ostatní cítili tak, jako jsem se cítila tehdy já. Chci jim nabídnout pomoc.

Pro koho je určena?

Aplikace není omezena věkem. Může přijít kdokoliv, kdo si chce povídat nebo se svěřit. Uvědomuji si, že převážně aplikaci budou používat teenageři nebo děti.

V čem vidíte výhodu vaší aplikace?

Jako jednu z největších výhod vidím rozhodně anonymitu. Zároveň musím poukázat na to, že je to chat. Myslím si, že mnoho mladých lidí v dnešní době se bojí mluvit. Bojí se objednat k doktoru, zubaři. Rozhodně v tom hraje velkou roli pandemie, lidé si zvykli na to nemluvit a spoustu z nich neměli žádný sociální kontakt. Tady se mohou ze svých starostí vypsat.

Čeho byste díky aplikaci chtěla dosáhnout?

Chci aby se o problémech mluvilo, čím dál tím víc je to u některých lidí tabu. Spoustu dětí si zvyklo na to se uzavírat do sebe, což je špatně. S aplikací mám opravdu velké cíle. Jedním z nich je z takového projektu udělat neziskovou organizaci.