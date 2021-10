/FOTO, VIDEO/ Po dvou letech se vrátili do Tachova mistři šindeláři a opravili střechu třetí hradební věže z doby krále Karla IV. První dvě věže dostaly nové střechy ze šindelů už v roce 2019. Do věží totiž zatékalo a střechy byly poškozené, proto se město rozhodlo je nechat opravit.

Středověká hradební věž má novou střechu z modřínových šindelů | Video: Deník/Antonín Hříbal

Šindeláři přijeli do Tachova vyměnit střešní krytinu až z Moravy a středních Čech. Krov zůstal původní a je starý zhruba tři desítky let. Pracovníci si přivezli, stejně jako u pro předcházejících dvou věží, vlastní šindele, udělané z kvalitního modřínového dřeva. „Strom musí být pokácen v zimě, aby byl bez mízy. Šindel se naštípe, udělá drážka a špička, aby to pěkně zapadalo do sebe a abychom to pak mohli pěkně na střeše poskládat,“ uvádí šindelář Michal Nováček s tím, že tachovské věže nejsou zdaleka to nejsložitější, co parta dělala. „Pochlubit se můžeme například kompletní výměnou šindele na kostele sv. Mikuláše v Hradci Králové,“ poukázal. Věž má i nové hromosvody. Ty přijeli instalovat pracovníci až z Chlumce nad Cidlinou.