Nemocnice také vyzývá všechny pacienty, kterým byl odložen operační zákrok nebo přerušena rehabilitační péče, aby nemocnici sami kontaktovali a domluvili se na dalším postupu. Díky uvolněným lůžkovým kapacitám jsou nyní čekací termíny na operace velmi krátké.

„Z důvodu poklesu covidových pacientů jsme i po dohodě s krajským koordinátorem intenzivní péče ponechali v nemocnice dvě covidové lůžkové stanice. Ostatní jsou již plně dezinfikované a slouží necovidové péči a postupně je obsazujeme. Mimo jiné už prvními pacienty, kteří u nás podstoupili odložený operační zákrok,“ popisuje ředitel nemocnice Miroslav Zábranský.

Nemocnice akutní péče mohly během čtvrté vlny pandemie provádět všechny akutní operace. Z plánovaných ale pouze jen ty, které buď přímo nesnesly odklad, nebo by posouvání termínu bylo rizikové. Příkladem jsou onkologické operace nebo plánované zákroky u pacientů, u nichž docházelo nebo hrozilo zhoršování zdravotního stavu.

Jen chirurgické oddělení muselo od února k pátku odložit zhruba dvě až tři stovky operací plus další, které byly přesunuty už z podzimní vlny. „Očekáváme, že operační programy se budou postupně zaplňovat. Teď máme ale kapacity ještě relativně volné. Proto nabízíme pacientům, kteří chtějí své zdravotní problémy vyřešit včasně, aby nás neváhali sami kontaktovat a domluvili další postup,“ říká primář chirurgického oddělení David Šmíd s tím, že se jedná hlavně o operace žlučníku, kýl, hemoroidů, křečových žil a další.

Mnohé z odložených pacientů oddělení kontaktuje samo, hlavně ty, u nichž lékaři vyhodnotili, že další odklad zákroku už není na místě. Ostatní zve do indikační ambulance k předoperační konzultaci a případnému naplánování termínu zákroku. „Doporučujeme přijít jakékoli pondělí od 13 do 14.30. Pokud to není možné, mohou nás zájemci kontaktovat na telefonu 377 193 563 nebo i přes mail,“ doplňuje primář.

Gynekologické pacientky se mohou hlásit přímo v gynekologické ambulanci nebo na lince 377 193 628. Pacienti rehabilitace mohou kontaktovat oddělení na telefonu 377 193 645. „V provozu je jak pracoviště přímo ve Stodu, tak i odloučené pracoviště v Chlumčanech,“ upřesňuje ředitel nemocnice.