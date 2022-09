Oddělení následné péče se původně nacházelo ve spodním patře levého křídla lůžkového traktu a menší lůžková stanice pak byla i ve třetím podlaží. Technické zázemí a zázemí pro personál pak byly i v přilehlých částech obou stanic. Nově je celé oddělení soustředěno pohromadě právě ve spodním podlaží, které je na úrovni nemocničního parku.

„První etapa rekonstrukce zahrnovala právě technické zázemí oddělení. Týkala se spojovacího krčku mezi lůžkovým a ambulantním traktem. Nyní je tam prádelna, sklady, vakuová stanice, lékařské pokoje a další prostory pro personál, jako třeba kancelář nutričních terapeutů,“ popisuje ředitel nemocnice Jaroslav Šíma.

Druhá etapa započala ve stejném podlaží na jaře 2021. Týkala se ovšem pravého křídla lůžkového traktu, kde byly původně dvě ambulance, endoskopie a lékařské pokoje. Ty se rok před tím přestěhovaly do přístaveb ambulantního traktu a právě do rekonstruovaného krčku z první etapy. V uvolněných prostorách vznikla do zimy zcela nová stanice s 28 lůžky. Její součástí je i sesterna a tělocvična pro rehabilitační terapie, přípravna léků, ordinace a malá kuchyňka i jídelna.

V zimě se do nových prostor přestěhovali pacienti z původní lůžkové stanice v levém křídle a stavební práce se přesunuly právě tam. Skončily v uplynulých dnech. Nová stanice má 32 lůžek a velkou umývárnu pro imobilní pacienty. První pacienti se zde začnou léčit v říjnu.

„Obě lůžkové stanice prošly kompletními stavebními úpravami, kdy se zde vybouraly prakticky všechny původní příčky a postavily se nové se zcela odlišnými dispozicemi menších pokojů a s toaletami a koupelnou. Samozřejmě jsou tu nové podlahy, odpady, rozvody elektřiny, vody i kyslíku a také nový nábytek včetně elektricky polohovatelných postelí, stolků s jídelní deskou a každý pokoj má nebo ty nové brzy dostanou i nové televizory,“ popisuje náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais s tím, že komfort pobytu se na oddělení posunul do 21. století. Některé původní pokoje totiž měly i čtyři nebo pět lůžek.

„Nově zde budou mít pacienti více soukromí, pohodlí a klidu a nebudou muset tak často opouštět oddělení, protože vyšetřovna i tělocvična je přímo součástí oddělení. A pracoviště značně ulehčí práci i personálu. Po celé ploše oddělení je totiž instalován transportní závěsný systémem, pomocí kterého lze velmi pohodlně a bezpečně přemístit ve speciálním síťovém sedáku jakéhokoli pacienta z lůžka na lůžko nebo na toaletu, do koupelny nebo do tělocvičny. S imobilními nebo hůře pohyblivými pacienty tak dokáže manipulovat velmi jednoduše a pohodlně i jen jedna osoba. Dříve byli u každé manipulace s pacienty dvě a někdy i tři sestry nebo sanitáři,“ popisuje primář oddělení následné péče Miloslav Čechura.

Oddělení bude mít navíc nově 60 místo původních 57 lůžek a opustí 3. podlaží. „Vzhledem ke stárnutí populace a zvyšující se poptávce právě po následné ale třeba také sociální péči je i toto mírné navýšení kapacit pro region jižního Plzeňska důležitým přínosem,“ doplňuje Pavel Hais