„Začíná výstava Příběhy, která se skládá ze dvou částí. Jde o projekt Doma, kde jsou zobrazeny domovy známých mně sympatických osobností, a druhou částí jsou fotografie z příběhu našeho Evropského deníku, který se píše od roku 2014, kdy jezdíme s dětmi a poznáváme Evropu,“ představil výstavu její autor Štěpán Hon, který prozradil, jak fotky s osobnostmi vznikají: „Tím nejpřirozenějším způsobem. Vždy se snažím proniknout do jejich domovů, tam je přimět k běžné činnosti tak, aby vznikla hezká fotka, která promlouvá nejen tím člověkem, ale i tím, co ho obklopuje.“

Osobnosti si Hon vybírá podle toho, jak jsou mu sympatické. Přiznává, že někdy je cesta těžší a delší. Zatím jako jediný se dvakrát do jeho kalendáře dostal herec Petr Čtvrtníček, který se rovněž účastnil vernisáže v Klatovech. „Se Štěpánem se mi spolupracovalo dobře, má krásné fotky. Fotil mě jednou samotného a jednou s mojí dcerou. Velmi rád jsem přispěl. Dělá to pro dobrou věc a fotky jsou skvělé. Já jsem si teď koupil stejný foťák jako má on, možná lepší, ale neříkejte u to. Fotím dávno, ale ne tak dobře jako Štěpán, což je fotograf od Pána Boha,“ řekl Čtvrtníček, který také zavzpomínal, jak byl na Klatovsku na vojně.

Atmosféru vernisáže zpříjemnila hudebním doprovodem a zpěvem Rozálie Havelková.

Z fotografií osobností prioritně vzniká kalendář Doma, jehož prodej pomáhá organizacím Cesta domů a Arkadie. Jedním z hlavních cílů Cesty domů je odtabuizovat smrt a umožnit lidem umírat v domácím prostředí uprostřed svých blízkých.

Arkadie podporuje důstojný a plnohodnotný život lidí se zdravotním postižením, provozuje speciální školy a řadu sociálních služeb včetně zaměstnávání v chráněných dílnách.

Výstavu si můžete přijít prohlédnout do 28. ledna.