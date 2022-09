O další dny se protáhly také práce na rozšíření kanalizační šachty na Karlovarské ulici související s dokončením retenční nádrže Vinice. Doprava je ve směru na Košutku omezena pod křižovatkou ulic Karlovarská a Na Chmelnicích, kde je u jižní strany lékařské fakulty vybudována náhradní objízdná komunikace. Důvodem prodloužení je to, že výrobce včas nedodal část stavebního materiálu, konkrétně prefabrikované dílce nutné pro dokončení stavby. Po pátku 9. září budou ještě práce na staveništi pokračovat, provede se přeložka trakčního vedení a začnou konečné terénní a sadové úpravy. Dopravu však už neomezí.

Obnovy se dále dočkala ulice K Valše v Liticích, kde aktuálně probíhá oprava mostu přes Litický potok. Uzavírka v tomto úseku skončí začátkem prosince.

Do konce listopadu by měla být opravena Kotkova ulice, kde Vodárna rekonstruuje kanalizaci a vodovod. Na Rokycanské ulici, kde se od srpna opravuje povrch vozovky ve směru od Prahy do centra v úseku asi 200 metrů nad křižovatkou ulic Masarykova–Rokycanská až k bráně Gambrinus, skončí práce v listopadu.

Větší dopravní omezení, která město provádělo během léta, v Plzni skončila na konci srpna, jako už zmiňovaná oprava tramvajové trati na Klatovské třídě. Již na začátku července skončila uzavírka Zborovské ulice, kde Vodárna Plzeň rekonstruovala kanalizaci a vodovodní řad. „V polovině srpna jsme otevřeli novou okružní křižovatku Na Chmelnicích. Podle plánu postupuje budování nové okružní křižovatky u Tyršova mostu, která by se měla otevřít na konci září,“ připomněl primátor Plzně Pavel Šindelář.

Opravy okružních křižovatek u OC Olympia Plzeň skončily k 28. srpnu. První etapa probíhala v úseku mezi velkou a malou okružní křižovatkou u OC Olympie. Druhá etapa byla v úseku od malé okružní křižovatky (včetně – směr na Písek) k další okružní křižovatce ve směru na Starý Plzenec.

V srpnu začala také dlouho očekávaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice spojující Újezd s Červeným Hrádkem.