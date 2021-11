Starosta Srní Václav Veselý.Zdroj: Deník/Daniela LoudováCo se vám za poslední dobu v Srní podařilo udělat?

Dokončili jsme zateplení objektu, kde se nachází obecní úřad. V současné době stavíme sociální zařízení v autokempu Antýgl, abychom posílili zázemí pro letní období, kdy je kemp hojně využívaný.

Ve spojitosti s turisty vás trápí některé věci…

Ano, je to nepořádek po turistech, protože si někteří myslí, že jim Šumava patří. Když byla omezení, nemohlo se vycestovat, tak se někteří chovali neurvale, protože brali Šumavu jako za trest. Podle toho se také chovali. Naštěstí takoví nejsou všichni.

Příliš nadšení také nejsme z individuální výstavby, kdy většina majitelů tvrdí, že jde o objekt na trvalý pobyt, ale myslím, že z 90 % jde o rekreační chalupy, které obci moc nepřinesou. V létě nestačíme likvidovat odpady. Stalo se nám také, že když někdo nestihl chlapy, kteří odpady odvážejí, tak to vysypal uprostřed parkoviště a odjel od toho. Musíme se s tím bohužel ale vyrovnat.

Co vám na Srní schází?Bolí nás, že zde nejsou služby. Máme tady jeden obchůdek, který by pro místní stačil bohatě, ale když sem najedou turisté, tak je to málo, dělají se fronty. Velkou reklamou pro nás je seriál Policie Modrava, díky němuž sem jezdí ještě mnohem více turistů než dříve. Chybí také stravovací služby, jako například bufet, kde by se lidé mohli rychle najíst a jít.

Územní plán děláme již sedmým rokem kvůli Národnímu parku Šumava, což blokuje i některou výstavbu. Chtěli jsme vybudovat sběrné parkoviště, protože tady se v zimě ani v létě nehnete, lidé parkují, kde se dá. V zimě je to ještě náročnější, protože mnohde nemůže projet ani technika.

Problém je také s dopravou. Mimo sezonu, kdy nejezdí zelené autobusy, je to hodně špatné. Jezdí sem málo spojů. Veřejná doprava se snížila na minimum a pak se divíme, že se zde nedá parkovat, že je tady plno aut.

Co plánujete v Srní nového?

Máme přislíbenou dotaci na objekt fary, kde by měla vzniknout v prvním patře expozice s oficiálním názvem Kulturní dědictví Bavorsko-českého hraničního pohoří, Bavorského lesa a Šumavy v zrcadle odkazu Karla Klostermanna a Paula Friedla. Nahoře na půdě by měla být výstavní plocha pro výstavy obrazů, fotografů a podobně. Dole by vzniklo jednoduché občerstvení, kde by se konaly i různé přednášky, schůze spolků a rovněž by se tam přestěhovala knihovna, aby byla lépe přístupná, protože nyní je v patře.

Jak se chystáte na zimu?Jsme na ni připraveni. Traktory a pluhy jsou nachystané. Doufáme, že vše zvládneme, nejhorší je, když přijde šumavská vánice, to člověk neví, co dělat dřív.