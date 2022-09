Na jednotlivých stanovištích si mohli lidé při největší sportovní akci pro veřejnost v Plzni pod odborným dohledem trenérů a členů oddílů na vlastní kůži vyzkoušet nejrůznější sportovní dovednosti. Děti do 15 let navíc sbíraly na stanovištích do speciální aplikace QR kódy, za 10 kódů pak obdržely medaili. Celkem se jich na Sportmanii udělilo na 12 000. Podle odhadu pořadatelů navštívilo letos akci téměř 40 000 lidí.