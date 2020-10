Notebooky, interaktivní tabule či webkamery jsouv současné době největšími pomocníky učitelů a studentů na středních školách, které mají od pondělí nakázanou distanční výuku. Školy v Plzeňském kraji jsou na tuto formu vyučování vesměs připravené, některé se ale potýkají s nedostatkem techniky.

Například Střední škola živnostenská v Plané je na distanční výuku přichystaná už několik let. „Před čtyřmi lety jsme otevírali obor Spojový mechanik pro IT a díky tomu jsme modernizovali IT prostředí. Do školy jsme zavedli optický kabel, vytvořili nový server, koupili interaktivní tabuli, webkamery a notebooky,“ sdělil ředitel Josef Mára.

Kantoři v Plané tak vyučují teorii buď z domova, nebo ze školy pomocí webových kamer a interaktivní tabule. „Žáci mají rozpis hodin a učí se v blocích. Praktická výuka je bez problémů, většina učňů pracuje ve firmách. Zbytek žáků klasicky chodí na školní praxe,“ dodal Mára.

LEPŠÍ NEŽ NA JAŘE

Rovněž na plzeňské Akademii hotelnictví a cestovního ruchu se vyučuje v omezeném režimu. „Při praxích ve škole jsou žáci rozděleni na menší skupiny. Zbytek jich je standardně na pracovištích,“ řekl Deníku zástupce ředitelky Jan Pánek s tím, že k teoretické výuce využívají informační systém Škola OnLine a ke komunikaci mezi žáky a učiteli jednotnou platformu. „Žáci vždy dopředu vědí, co se na hodině bude dít. Buď dostanou úkol, nebo mají konferenční hovor,“ vyjmenoval Pánek a dodal, že na zhodnocení distanční výuky je brzy. „Funguje pár dní. Lze ale říci, že od jara jsme do výuky na dálku vnesli větší řád a pravidelný rytmus. Také jsme oslovili rodiče, kteří pomáhají dětem si vše zorganizovat,“ uzavřel Pánek.

Na Integrované střední škole živnostenské v Plzni začali s přípravami na distanční výuku už o prázdninách. „Vyškolili jsme pedagogy, se studenty pracujeme přes informační systém Bakaláři a komunikujeme přes Google Meet. Máme také žáky, kteří připojení nemají. Těm necháváme desky s materiály ve vrátnici a oni je tam vypracované vrátí,“ informovala ředitelka Soňa Pokrupová.

MÁLO ZÁKAZNÍKŮ

Škola rovněž nakoupila webkamery. „Potřebovali bychom ještě nakoupit tak dvacet notebooků pro učitele, ale bohužel nemáme finance. Kvůli krizi jsme přišli o 10 procent rozpočtu, což je zhruba půl milionu korun. Někteří kantoři tak vyučují z domova ze svých počítačů,“ vysvětlila Pokrupová.

Podle ní je pro školu, která provozuje kadeřnický a kosmetický salon, velkým problémem málo zákazníků. „Lidé se zřejmě bojí nákazy. Naše salony ale normálně fungují, jsme vybaveni dezinfekcí, zákazníkům měříme teploty. Všichni žáci pracují v rouškách a na některé procedury jsme dokonce přichystali slevové akce,“ upozornila.