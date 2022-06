Z každé výpravy do rybářských revírů natáčí Matěj dokument pro cyklus příběhů Zapomenutých revírů. Vše s vydatnou pomocí rodiny. „V letech 2009 až 2011 vznikly na místě původní bažiny nádherné tůně, do kterých nikdy nebyla člověkem vysazená jakákoliv ryba. A právě zde se Matěj opětovně pokouší objevit rybí život,“ říká Matějův tatínek František Houška. Dodává, že během svých výprav na tůně objevuje i místní zvěř a samozřejmě nesmí chybět dávný lidský příběh, který se v místech tůní odehrál.

I dnešní příběh, a to devátý díl Zapomenutých revírů, slovem uvádí herec Martin Stránský. „Sportovní rybář, zálesák, kluk, který nadevše miluje dobrodružství a pobyt v přírodě. I v dnešní době se pokouší objevovat dávno zapomenuté revíry, kde jiné rybáře ani nenapadne nahodit…“

Zdroj: Youtube

Do uměle vytvořených tůní nikdo ryby uměle nevysazuje, tedy podle všeho by tam ani žádné neměly být. „Je fantastické vědět, že jakákoli ryba objevená na tomto zapomenutém revíru bude tvor, který se tady objevil pouze a výhradně díky kouzlu přírody. Platí zde i zákaz vysazování ryb. Ale jak jsem se přesvědčil, lidská nařízení, příkazy a zákazy na přírodu neplatí,“ usmívá se Matěj s tím, že i zde určitě nějaké ryby budou.

Jenže skoro celý den věnoval rybolovu na jedné z tůní, ale nic nechytil. „Ale nezoufám, je to první den.“ Po mnoha pokusech, nahazování a hledání nejvhodnějšího místa se Matějovi nakonec podařil pěkný úlovek. „Neskutečná paráda, tak se mi nakonec podařilo v tůních objevit rybí život. Krásný perlín, nádherné červené ploutve, tyhle ryby mám moc rád. S touto rybou ale člověk nemá opravdu nic společného, ta zde plave jen díky přírodě a dáme ji zpátky do vody,“ má radost mladý rybář. Svoji radost ještě umocní dalším úlovkem. „Neuvěřitelné se stalo skutkem. Téměř po třech letech se mi konečně podařilo ulovit dravce zapomenutých revírů, nádherného zdravého okouna. I v těchto revírech je rybí život v podobách, jaké by zde nikdo nečekal.“

Nutno na závěr jen dodat, že rybolov v těchto revírech je možný jen s příslušným povolením, které Matěj se svým týmem vždy předem vyjedná.