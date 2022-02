Vše se odehrálo 8. února odpoledne. „Šlo o brutální napadení poté, co naši strážci muže jen slovně upozornili, že se nacházejí mimo značené cesty. S takovým případem jsme se ještě nesetkali," řekl Deníku mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Na místo tehdy přijela Horská služba Šumava, aby strážce ošetřila. „Ošetřili jsme je a poté zajistili jejich transport k vozu na Špičáckém sedle. Jeden utrpěl vážné poranění hlavy, k dalším zraněním se nebudu blíže vyjadřovat,“ uvedl náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura.

Jeden ze skialpinistů však následně tvrdil, že strážci napadli je a označil je za agresivní šílence. Takovou skutečnost však Asociace strážců přírody ČR odmítá. „Profesionální strážci přírody jsou lidé, kteří svoji práci dělají srdcem bez vidiny kariérního postupu a za skromný plat. Dobrovolní strážci navíc bez nároku na odměnu. Všichni strážci přírody jsou každých pět let přezkušováni, prochází každoročně školením a jsou pravidelně poučováni, jak jednat s lidmi. Dobře ví, že pokud by strážce zaútočil, a navíc ještě ve službě, na jinou osobu, bude mu ustanovení stráží přírody zrušeno a profesionální strážce přijde o zaměstnání, které má rád, jelikož by se dopustil trestného činu,“ uvedl předseda Asociace strážců přírody ČR Borek Franěk.

Nejvíce napadený strážce přírody národního parku Šumava je členem Asociace strážců přírody ČR. „Osobně ho mnoho let známe. Asociace se plně staví za jeho profesionalitu a za jeho schopnost a zkušenost slušně jednat s lidmi. Nikdy by si nedovolil zaútočit na návštěvníka přírody. Skialpinista a útočník proti strážcům je nyní obviněn a hrozí mu trestní stíhání za napadení úřední osoby. Aby od sebe odvrátil pozornost, celou situaci s útokem otočil a veřejně obvinil strážce přírody, že to byli oni, kdo na něj zaútočili. Místo, aby chlapsky přiznal svoji chybu, „hází bláto na jiné", a snaží se obětavé strážce očernit a zdiskreditovat v očích veřejnosti, vyšetřovatelů a později i soudu,“ uvedl Franěk.

Napadení strážci přírody jsou dle jeh slov úřední osoby s čistým morálním kreditem a vynikající pověstí a chtějí ve své práci pokračovat.

Policie stále na případu pracuje.

