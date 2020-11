Časem se může dokonce ocitnout na druhé straně barikády, neboť ho již prošetřuje plzeňská policie pro podezření z trestného činu.

Škárka zveřejnil 1. Listopadu večer na svém profilu příspěvek s nadpisem „Zbyteční lidé - zbavme se jich“, kde reagoval na televizní reklamu na fond „Nedoklubko“, který podporuje předčasně narozené děti s hmotností, kdy „se vejdou do dlaně“. „Jinými slovy nevyvinuté zrůdy, které budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží. Budou nás stát pouze peníze a jejich přínos nebude ani nula, ale pouze mínus. Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály,“ uvedl Škárka s tím, že jediné možné řešení je stopnout veškerou státní finanční podporu neziskovkám. „Stát se musí probrat a zbavit se „zbytečných lidí“. Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti, ať už z důvodu mentální, či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti td.) nesmí být společností protěžování. Zbavme se zbytečných,“ dodal bývalý politik.

Příspěvek vyvolal velkou kritiku, zejména ze strany rodičů nedonošených dětí, ale i mnohých dalších, bránit se právní cestou hodlá i Nedoklubko. Reagovala i Vězeňská Služba ČR, která se od výroků svého civilního zaměstnance důrazně distancovala. „Nemohu uvěřit, že by někdo byl schopen takto hovořit o nedonošených dětech, které na samém začátku života o něj musí bojovat. Jako otec tří dětí naprosto rozumím tomu, jak takové výroky zasáhly rodiče , kteří mají o své děti obrovský strach. V reakci na tyto výroky se obrátíme na spolek Nedoklubko, které v rámci našich charitativních aktivit podpoříme,“ uvedl na facebooku generální ředitel Petr Dohnal.

Vedení plzeňské věznice udělalo se Škárkou rázný proces. „Mohu potvrdit, že vedení se dnes s panem Škárkou dohodlo na ukončení pracovního poměru,“ potvrdila ve středu odpoledne bez bližších podrobností Deníku mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

Škárkovy výroky řeší i plzeňská policie. „Případem podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod se kolegové zabývají a prověřují veškeré okolnosti,“ uvedla plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová. Pokud by byl exposlanec uznán vinným, hrozil by mu trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

U soudu již v minulosti Škárka stanul, v roce 2012 byl odsouzen k nepodmíněnému tříletému trestu a k desetiletému zákazu činnosti poslance, když jej soud uznal vinným z podvodu. Později byl ale všech obvinění zproštěn.

Škárka: I já jsem nedonošené dítě

Ve středu odpoledne zveřejnil Jaroslav Škárka na svém facebookovém profilu prohlášení, kde mimo jiné uvedl, že i on je nedonošené dítě a omluvil se těm, jichž se text dotkl. Prohlášení přetiskujeme v plném znění:

PROHLÁŠENÍ

Vzhledem k reakcím, které svědčí o určitém nepochopení smyslu mého předchozího textu, jsem se rozhodl zveřejnit vysvětlující prohlášení. Příspěvek jsem psal jako podnět k diskusi o problematice medicíny a dalších oborů, což předpokládám jako svobodný občan v zemi, kde je deklarována svoboda slova, snad mohu. To, že příspěvek byl formulován expresivněji, bylo určitou snahou vyburcovat společnost z apatie. Pokud se můj text někoho dotýká, tak se mu velmi omlouvám. Zároveň jsem ne úplně vhodně otevřel problematiku nedonošených dětí. Chtěl jsem poukázat na to, že plod, který se podaří zachránit (porodit???) ve třetím měsíci (kdy lze nastolit otázku, zda se jedná vůbec o porod nebo spíše potrat a popíráme přirozený výběr), zákonitě nemá potřebně vyvinuty všechny orgány a do budoucna to může být zdrojem zdravotních a mentálních komplikací. A pro další vysvětlení, i já jsem se narodil jako nedonošené dítě v sedmém měsíci, a tak rozhodně můj předchozí text jsem nemínil nijak negativně a útočně. Doufám, že se mi podařilo vysvětlit význam mého textu, rozhodně ale nebyl míněn urážlivě a uznávám, že jsem některé formulace měl volit lépe a za to se tedy omlouvám.