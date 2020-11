Známý cestovatel a motorkář Jaroslav Šíma zavítal o víkendu do Lhovic u Švihova. Vůbec poprvé byl na své cestě zvážen obecní váhou. Navíc cesta do obce přispěla k chybějící tisícovce kilometrů, po které bude mít za sebou jubilejních 1 600 000 km od roku 1984.

Motorkář a cestovatel Jaroslav Šíma ve Lhovicích. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Šíma se přijel podívat za tamními motorkáři, kteří pro něj připravili jako překvapení právě ono vážení na váze, kterou nechali před lety opravit a znovu váží, ale už jen příležitostně. „Bylo to vážení, kterého si nesmírně vážím. Že by si mě vážili při nějaké návštěvě, to se mi stalo poprvé. Ale jinak jsem měl ve zvyku, když jsem měl testovací motorky, že jsem vždy před velkou cestou dělal komplet vážení. Takže třeba, když jsme vyjížděli s Marauderem s manželkou se vší bagáží, tak jsme měli dohromady 535 kg,“ řekl Šíma.