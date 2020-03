Šéf plzeňské fakultní nemocnice Deníku popisoval, jaká opatření muselo největší zdravotnické zařízení na západě Čech kvůli šíření koronaviru přijmout, na kolik zdravotníků musela být uvalena karanténa a zda má nemocnice dostatek plicních ventilátorů.

Jaká opatření přijala FN v souvislosti s koronavirem?

V tuto chvíli máme jedno náběrové místo na infekční klinice na Borech. V borském areálu připravujeme další, takzvané průjezdové, v rámci kterého nebudou muset pacienti vystupovat z vozu kvůli odběru materiálu. V případě eskalace počtu pacientů, kteří by jezdili na náběry, bychom v horizontu několika dnů vytvořili ještě jedno místo na infekční klinice. Na schůzce u pana premiéra Babiše jsem nedávno upozorňoval na to, že je potřeba, abychom měli nejen personál a stroje, ale i kyslík.

A výsledek?

Na základě mého podnětu nechala vláda prověřit, jaké jsou zásoby kyslíku u dodavatelů. Bylo nám sděleno, že zásoby jsou dostatečné.

Musíte omezovat plánované výkony?

Omezujeme plánované výkony a vyšetření tak, abychom měli dostačující personální kapacitu.

Co se děje ve chvíli, kdy k vám přijde člověk s podezřením na koronavirus?

Přijde na infekční kliniku, kde je vyšetřen a kde se rozhoduje o jeho hospitalizaci v případě, že bude u pacientů nepravděpodobné, že by jím byli nakaženi, budou hospitalizováni na samostatné lůžkové stanici do doby, než potvrdíme, že jde o negativní výsledek. V současnosti bylo pro tyto účely vyklizeno druhé patro kožní kliniky. Kdybychom se dostali do situace, jako je teď v Itálii, tedy pokud bude potřeba mnoho lůžek, máme několik jednotek intenzivní péče, které uvolníme. Už jsme uvolnili například geriatrické oddělení. V této chvíli je na infekční klinice k dispozici 40 lůžek pro lidi nakažené koronavirem. V případě krize je možné vyčlenit dvě třetiny kapacity nemocnice pro pozitivní pacienty.

Kolik sanitek v kraji jezdí a provádí náběry?

Vybavili jsme náběrovými sety a příslušným personálem jednu sanitku, která jezdí po celém regionu a dělá náběry v domácnostech. Další dvě sanitky zajistil Plzeňský kraj a my je vybavujeme náběrovými sety, které si sami vybíráme. Zatím bylo možné uspokojit všechny pacienty.

Kolik pracovníků máte nyní v karanténě?

Jedná se o jednotky našich zaměstnanců, kteří se vesměs vrátili z rizikových oblastí a kterým jsme nařídili domácí karanténu. Teď toto opatření nařizujeme kompletně na neurochirurgii, kde měli pozitivního pacienta s koronavirem.

Jak se vám chybějící zdravotníky daří nahrazovat?

Při stávajícím trendu se nám to zatím naštěstí daří. Ale nikdo samozřejmě netuší, jak bude vše probíhat dál.

Využili jste nabídky na výpomoc od studentů lékařské fakulty? Nabídl nemocnici své služby i někdo další?

Kvitujeme s povděkem naše studenty, ať už lékařských fakult nebo vyšší zdravotnické školy, kteří se hlásí jako dobrovolníci, že přijdou pomoci se zajištěním provozu nemocnice. Tyto lidi primárně využijeme na standardních lůžkových stanicích, kde jsou pacienti bez koronaviru. Nabízí se nám i studenti pedagogické fakulty, že by hlídali děti. Za to jsme moc rádi. Potřebovali jsme na výpomoc 30 studentů medicíny a přihlásilo se jich mnohem více.

Kolik má FN Plzeň k dispozici plicních ventilátorů? Má dostatek sester, které by je obsluhovaly?

Máme celkem 177 ventilátorů pevných a 43 transportních. Samozřejmě stále žádáme o další. V kraji jimi disponují i všechny okresní nemocnice, plzeňský Privamed i Mulačova nemocnice. Edukované sestry na obsluhu máme, spíše se ale bojíme toho, aby nám „neodpadly“ z důvodu, že byly v kontaktu s nakaženou osobou, nebo, co hůře, že se samy nakazí.

Jak má nemocnice ošetřeno, že se koronavirus nerozšíří z infekční kliniky na jiná oddělení?

Zaměstnanci nosí příslušné obleky, mají respirátory, štíty, ochranné rukavice a ví, jak se mají chovat. Zajišťujeme závodní stravování a prodloužili jsme dobu výdeje jídel, tedy dohlížíme na to, aby se nekumulovalo mnoho lidí najednou.

Jak vnímáte celou situaci a jak se vy osobně chráníte?

Myslím si, že stát se k celé situaci postavil správně. Dopad této pandemie bude takový, jaký my mu dovolíme. V případě, že se budeme chovat zodpovědně, bude minimální. V opačném případě může být dopad katastrofální. Proto bych byl rád, kdyby se lidé chovali zodpovědně, a to minimálně následující dva týdny, a dbali na to, co nám z centrální úrovně radí a nařizují. Opatrnost je na místě. Venku se dnes snažím pohybovat opravdu minimálně, tedy z práce rovnou domů a z auta hned do domu.