Horská služba zasahovala 1. září u uštknutí zmijí. Šestašedesátiletá žena z Prahy se vydala na sběr borůvek v okolí Kvildy, když ji do prstu kousla překvapená zmije.

K uštknutí došlo, jak pacientka uvedla lékařům, kolem půl dvanácté dopoledne, pomoc si však žena zavolala až asi o dvě hodiny později. "Na místě jsme byli velice rychle a zjistili, že paní skutečně uštkl had do prstu. Ranku jsme ochladili, paní byla během ošetření velice neklidná a spíše se věnovala svému pejskovi, než nám. Vzápětí přijel sanitní vůz Zdravotnické záchranné služby z Modravy a jeho posádka si ženu už převzala do péče," popsal výjezd Jan Ritter, zasahující člen Horské služby Šumava.

Během převozu se však ukázalo, že situace je komplikovanější. "Jak Horské službě sdělila tisková mluvčí záchranné služby, pacientce se objevil velký otok jazyku a další otoky v obličeji. Podle informací záchranářů si totiž žena celou dobu před naším příjezdem vysávala jed z ranky a vše polykala. Podle lékařů proto utrpěla vážnou alergickou reakci, která jí výrazně ohrozila," doplnil Jan Ritter.

Horská služba proto varuje sběrače lesních plodin i výletníky, aby i nyní na počátku podzimu dávali pozor na eventuální setkání s jedovatými hady. „Pokud už k uštknutí dojde, nesnažte se v žádném případě jed z rány vymačkat nebo vysát. Jestli nemáte možnost zchlazení, například ledem, zůstaňte v klidu na místě, co nejméně se hýbejte a ihned zavolejte pomoc,“ důrazně na návštěvníky hor apeloval Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava. Dodal, že optimální by bylo k přivolání pomoci použít mobilní aplikaci Záchranka, kdy záchranné složky dostanou k dipozici i vaši přesnou polohu.