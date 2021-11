„Dějí se kolem mne poslední dobou trochu divné věci a tohle je jedna z nich. Vychází kniha, se kterou nemám vůbec nic společného, není tam nic jiného, než přepsané rozhovory z časopisů za poslední roky, vznikla bez mého souhlasu - respektive za mého nesouhlasu. Autorka, která mě kontaktovala, jestli o podobnou knihu stojím, mi na můj negativní postoj slíbila, že bude respektovat mé přání a knihu nevydá,“ uvedl zpěvák s tím, že se přátelsky rozloučili, ale o měsíc později je kniha v prodeji.

Snažil se prodeji zabránit, ale marně. „Samozřejmě jsme poslali právní stanovisko, že s vydáním nesouhlasím, ale jako veřejně známá osobnost s tím nemůžu téměř nic dělat. Můžu jen sledovat, jak se někdo pomocí mého jména snaží tahat peníze z mých fanoušků, kteří se navíc v knize vůbec nic nedozvědí,“ posteskl si Ztracený.

Ale jak se říká, na všem špatném, je něco dobrého a díky této události zpěvák své fanoušky navnadil. Mají se totiž i z jeho strany na co těšit. Jeho celoživotní příběh je dle zpěvákových slov skutečně jako z bláznivého filmu a má toho tolik, co říct. A tak má v následujících letech v plánu tenhle svůj příběh sepsat a také vydat. „Současné vydání není kniha, která by za to stála, a za kterou byste měli platit. Nic se za své peníze nedozvíte. A pokud byste někdy chtěli skutečně číst, jak to se mnou celé bylo, počkejte si na originál, kde bude kromě mého pravdivého příběhu i hromada fotek ze zákulisí mého života – hudebního i soukromého,“ vzkázal Ztracený fanouškům a dodal, že to nebude letos, ani příští rok, ale o to to bude zajímavější, protože v následujících dvou letech se teprve udají ty nejdůležitější chvíle jeho života.