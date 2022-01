PRONÁJMY SÁLŮ

Na spuštění plánované chirurgie má sušická nemocnice dle jednatele Jiřího Vlčka již potřebné lékaře. Využívat se začnou tamní sály, které by mohly v budoucnu sloužit i jiným oborům. „Chceme vytížit operační sály, aby se tam začalo něco dělat, protože na ně neustále běží náklady, musí se kontrolovat přístroje a podobně. Chceme to rozjet postupně, zatím operace dva dny v týdnu. Pak bychom sály rádi nabídli spřáteleným kolegům. Moje vize byla, že by se tam dva až tři dny v týdnu dělaly chirurgické operace v režii nemocnice, poté dva dny ortopedie, ale už v režii pronájmu, a jeden den malé gynekologické výkony. My bychom zajistili z naší strany zázemí a pooperační péči a ostatní bude na operatérovi,“ řekl Vlček.

V Sušici by se tak budou v rámci chirurgie operovat například kýly, zánět slepého střeva, či laparoskopicky žlučníky.

COVID A OČKOVÁNÍ

V současné chvíli se nemocnice v Sušici vypořádává stejně jako ostatní s covidem. „Je třeba říct, že nemocnice a se poslední dva roky s covidem velmi dobře vyrovnává, ať už péčí o pacienty, kteří tam byli hospitalizováni, či očkováním. Sušická nemocnice očkovala v některých časových obdobích více než 500 lidí denně. Proočkovanost v našem regionu je díky ní vysoká,“ zhodnotil starosta.

JEDNÁNÍ S KRAJEM

Stále pokračují také jednání s Plzeňským krajem o budoucnosti nemocnice. „Stále nám vše komplikuje to, že do toho vstupují různé iniciativy, které stále někam podávají rozpory a udání. Celé řešení s krajem to jen prodlužuje. Doufám, že tento rok najdeme dlouhodobé systémové řešení provozu nemocnice a za sebe říkám, že jedině co si dokáži představit, že naplňuje dlouhodobost, systémovost, stabilizaci, je spolupráce s Plzeňským krajem, a to tak, že ji bude provozovat jako všude jinde,“ okomentoval starosta.

