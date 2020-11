V současné době má dozorčí rada Sušické nemocnice, s. r. o., pět členů, zastupitelka Milena Stárková předložila návrh na rozšíření o další čtyři členy, kde byli navrženi mimo jiné dva lékaři. „Dozorčí rada by měla být kontrolním orgánem vyváženým, aby tam každá strana měla svého zástupce. Politických uskupení je osm a jednoho zástupce mají zaměstnanci nemocnice,“ uvedla Stárková.

Na to reagoval zastupitel Jonáš Bartoš slovy: „Nevidím důvod, proč by se mělo převolovat, když jsme jich v červnu určili pět.“

Podobný názor měli i další, ale zazněly i názory pro schválení rozšíření: „Tito lidé chtějí sušickému špitálu pomoci. Měli bychom být rádi, že chtějí věnovat svůj čas a být v dozorčí radě,“ poznamenal Karel Janda.

Zastupitelka Věra Marešová podotkla, že by se mohla dozorčí rada časem rozšířit o členy kraje či starosty, pokud naváží spolupráci.

Návrh rozšíření nakonec neprošel – pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 9, zdrželi se 3.

Dalším bodem mělo být také převolení rady města, což navrhoval zastupitel Janda, ale ten tento bod stáhl po informaci zastupitele Pavla Haise ohledně pondělní rady města rozšířené o valnou hromadu nemocnice, kam by se měli dostavit i Ilona Mauritzová, nová hejtmanka a radní pro zdravotnictví, a krajský zastupitel Josef Bernard. „Já doufám, že se Plzeňský kraj postaví k nemocnici čelem. Stejně jako financuje jiné nemocnice, tak by měl podporovat i tu naši. Zahájíme intenzivní kroky ke spolupráci. V pondělí se jistě nic nerozhodne, ale bude zahájeno vyjednávání. Myslím si, že ale v prvním čtvrtletí příštího roku by mohlo být rozhodnuto,“ řekl starosta města Petr Mottl.