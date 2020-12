Od ledna zdraží vodné a stočné v Plzni o 4,56 procenta na 98,82 s DPH. Cena vody za metr krychlový tak opět vyskočí do své původní podoby z ledna 2020. V květnu ji poté srazila snížená sazba DPH. Ta tehdy klesla o pět procent. Vodné bude činit 60,59 korun za metr krychlový s DPH, stočné 38,24 korun za metr krychlový. Celkem lidé zaplatí za vodu 98,82 s DPH. K navýšení dochází mj. kvůli dopadům koronavirové krize.

„V porovnání s loňskou kalkulací předpokládáme pokles spotřeby o zhruba 3 procenta v případě pitné vody a 2,6 procenta u odpadní vody. Snížení spotřeby přímo souvisí s růstem jednotkových nákladů na výrobu a rozvod pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody v korunách za metr krychlový. Protože je značná část celkových nákladů fixní, tedy nájemné, mzdy, odpisy majetku, údržba, opravy, není jejich snížení úměrné snížení spotřeby,“ uvedl technický náměstek primátora a předseda představenstva Vodárny Plzeň Pavel Šindelář. Od ledna se v Plzni navýší také ceny tepla. Plzeňská teplárenská zdraží teplo v průměru o čtyři procenta. Domácnosti tak zaplatí v roce 2021 za gigajoule 540,32 koruny včetně DPH, meziročně o 25 korun více. Plzeň dále v příštím roce navýší ceny předplacených jízdenek. Cena měsíčního předplatného se zvýší o 14 korun, pololetního o 66 korun a ročního o 114 korun.

Pro Klatovany cena vody v příštím roce klesne, ale Sušičané si naopak připlatí. Může za to rapidní pokles odběru vody v letošním roce. V Sušici voda sice podraží, ale i tak bude ve výsledku její cena ještě nižší než v Klatovech. Sušičané zaplatí za vodné 22,46 korun za metr krychlový bez DPH a stočné 34,18 korun za metr krychlový bez DPH, čili celkem 56,64 korun za metr krychlový bez DPH. Jde o 2,11 korun více, než v roce 2020. Do ceny se promítlo zvýšení nájemného, zákonných poplatků a inflace. „Nárůst inflace byl každoročně kompenzován trvale se zvyšujícím odběrem fakturované pitné i odpadní vody. Letos se ale projevil negativní trend spotřeby, a to u velkých spotřebitelů i u mnoha restaurací a ubytovacích zařízení. Vše pravděpodobně v souvislosti s epidemií covid-19. Pokles spotřeby byl za první až třetí čtvrtletí o 17 tisíc m3,“ vysvětlila pracovnice městského úřadu v Sušici Kateřina Ronová.

V průměru o čtyři a půl procenta se od ledna zvýší cena vodného a stočného v obcích a městech na Tachovsku, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Navýšení schválila valná hromada sdružení obcí. Nová cena se tímto zvýšením vrátí na úroveň, která platila do května letošního roku. Obyvatelé členských obcí a měst hradí vodné a stočné formou tzv. dvousložkové ceny, tedy za odebrané množství vody a také paušální poplatek podle velikosti vodoměru. Od ledna tedy bude cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody celkem 67,56 korun bez DPH, poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 1897 korun bez DPH za rok. Na Rokycansku se ceny měnit nebudou. Tamní obyvatelé zaplatí také příští rok 94 korun za krychlový metr vody. Nemění se ani sazba za svoz odpadu, která zůstává na 650 korunách.