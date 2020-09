Tatínek Jan chodil do práce a ve volném čase kutil na domku. Po čase idylku narušila smutná zpráva. Lékaři diagnostikovali Jiříkovi neléčitelnou nemoc – míšní svalovou atrofii.

„Zlom začal na začátku prosince minulého roku, tedy v Jiříkových šesti měsících. Do té doby byl velmi aktivní, hlavičku držel už ve dvou měsících, ve čtyřech se začal přetáčet. Od prosince se však přetáčel stále méně a méně. Pořád se na bříško sice přetočit dokázal, ale snižovala se frekvence toho, jak často to dělal. Nejdříve jsme to přisuzovali jeho klidné povaze a očkování. Od února se však přestal otáčet úplně, a to už nám bylo jasné, že není něco v pořádku,“ vzpomíná paní Eva.

Míšní svalová atrofie je neléčitelné vzácné onemocnění. Projevuje se narůstající ochablostí svalstva, zpočátku zejména končetin, postupně však postihuje i ostatní svaly včetně polykacích a dýchacích. Děti s touto nemocí proto nejsou schopné se samostatně posadit, postavit či chodit.

Rodina Jiříka se s celou situací teprve sžívá. „Je to teď pro nás dost náročné, a to psychicky i časově. Přestože je od března doma i manžel, nestíháme vše tak, jak bychom chtěli. Veškerý čas věnujeme dětem, rehabilitujeme doma, ale také na rehabilitace každý všední den dojíždíme. Spoustu času nám pak zabírá i pouhé zjišťování informací ohledně Jiříkovy nemoci, genové terapie a také všeho, co bude potřeba v budoucnu zařídit a pořídit,“ uvádí Jiříkova maminka.

Proto začali Matyášovým pomáhat i Dobří andělé. Rehabilitace a kompenzační pomůcky, jež Jiřík potřebuje, jsou totiž velmi finančně nákladné. „Z ničeho nic přišla rána, kterou nikdo z nás nečekal, nemohl ovlivnit, a která nám otočila život naruby. Chceme všem vzkázat, aby opravdu užívali života naplno a vážili si hlavně zdraví. Všem Dobrým andělům bychom pak chtěli z celého srdce moc poděkovat, že nejsou lhostejní a rozhodli se nás podpořit v této těžké situaci,“ vzkazují rodiče.

Pomoci můžete i vy

Chcete-li se do pomoci zapojit i vy a stát se Dobrým andělem, je to velmi jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a zvolit libovolnou výši příspěvku. Nadace Dobrý anděl odevzdá rodinám s dětmi, které zasáhla vážná nemoc, každý měsíc váš dar do posledního haléře.