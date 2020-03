Slzy dojetí měl na krajíčku klatovský muzikant Miloš Bešta po dvou domácích premiérách rockové opery Kladivo na pýchu. Není divu. Po oba dny odměnili návštěvníci klatovského divadla účinkující i autory bouřlivým potleskem.

Rocková opera Kladivo na pýchu. | Video: Deník / Milan Kilián

„Jsem nadšený, věřím, že lidé odcházejí spokojení, že jsme jim dali to, co chtěli, a že jsme je přesvědčili, že i na menším městě dokážeme udělat velké dílo,“ svěřil se Deníku po druhém představení Bešta, v jehož hlavě se projekt na rockovou operu se středověkou tematikou zrodil. „Od začátku skládání po dnešní premiéru to trvalo dva a půl roku. Byla to strašně dlouhá štreka, ale vyplatilo se. Podílelo se na tom celkem 45 lidí,“ shrnul Bešta, který k opeře složil hudbu. Libreto napsal Jan Petričko, režie se ujal Jindřich Gregora.