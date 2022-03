Během března už začaly práce v Domažlické ulici v Klatovech, a to především v místě chodníku, kde šlo o přeložku kabelu ČEZ. V pátek ale již odstartuje oprava komunikace. Práce jsou naplánovány na čtyři měsíce. „Bude vyměněno asfaltová vrstva, stávající křižovatka s Podhůreckou ulicí se přebuduje na křižovatku světelnou, stará lávka pro pěší bude vyměněna za novou a opraví se také chodníky a inženýrské sítě,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Řidiči musí v tomto místě počítat s různými omezeními, jelikož se prostřídají úplné uzavírky s částečnými, v určitém období bude uzavřena i křižovatka u Klatovského dvora. Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy společenství firem Silnice Klatovy a. s. a PORR a. s. za 38,4 milionu Kč bez DPH.

Sobětice - Mochtín

Zhruba dva měsíce bude náročnější jízda také na Horažďovice, začne oprava komunikace ze Sobětic do Mochtína. Zde bude nutná notná dávka trpělivosti, jelikož půjde o částečnou uzavírku s kyvadlovým provozem, takže se dá předpokládat, že se budou tvořit kolony. „Jde o opravu více než 2,5 kilometru dlouhého úseku, kde dojde k obnově asfaltové vrstvy, úpravě a rozšíření krajnic, odvodňovacího systému vozovky, opraveny budou hospodářské sjezdy a obnoveno vodorovné dopravní značení. Součástí prací je také oprava stávajícího kamenného klenbového propustku za obcí Sobětice,“ sdělil Koloušek.

Zde práce provede společnost STRABAG a. s. s náklady ve výši 19,7 milionů Kč bez DPH.

Začala výstavba parkovacího domu v Klatovech, lidé by jich uvítali více

Štěpánovice

Třetím místem, kde se ŘSD pustí v pátek do prací naplno, jsou Štěpánovice. Tam půjde o kompletní rekonstrukci průtahu během níž se sjednotí šířka komunikace, opraví chodníky, autobusové zálivy a budou instalovány nově středové dělící ostrůvky na příjezdu i výjezdu z obce. Důvodem je snížení vjezdové rychlosti vozidel a zvýšení bezpečnosti v obci. Zde musí již řidiči počítat s objízdnou trasou, a to ve směru na Plzeň, kdy budou muset jet přes Točník a Vícenice, od Plzně do Klatov budou řidiči projíždět stavbou přes Štěpánovice.

Náklady společnost Silnice Klatovy a. s. vyčíslila na 25, 5 milionů Kč bez DPH. Dokončení oprav je plánováno zhruba v polovině června.

Řidiči se už nyní chytají za hlavu. „Podle mě je to šílené, že se bude opravovat takhle najednou v podstatě kousek od sebe. Navíc podle mě je zrovna silnice ze Sobětic úplně v pohodě, ta se zrovna opravovat nemusela,“ řekl Jaroslav Brabec z Klatov.

FOTO, VIDEO: Na bále bavili příchozí Pat a Mat i hasiči s pánvičkami

Postaví kruháč, odstraní hrby

Na Plzeňsku odstartují v pátek 1. dubna práce na hlavní trase mezi Pískem a Plzní, konkrétně v Losiné. „Půjde o přestavbu dopravně nevyhovující stykové křižovatky silnice I/20 se silnicí třetí třídy a polní cesty. Cílem stavby okružní křižovatky o poloměru 29 metrů je zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti na vjezdu do obce ve směru od Plzně,“ popsal Koloušek s tím, že se počítá se založením budoucích větví mimoúrovňové křižovatky Losiná, která bude součástí plánovaného obchvatu obce. Provoz na místě bude částečně omezen až do listopadu. Náklady jsou 29,3 milionu Kč bez DPH.

Další akcí je odstranění hrbů na dálničním přivaděči u Kyšic, který využívají k napojení na D5 auta jedoucí od centra Plzně. Provoz bude po dobu provádění prací veden vždy alespoň jedním jízdním pruhem v každém směru. „V termínu od 1. 4. do 25. 4. ale budou zcela uzavřeny nájezdy a výjezdy mimoúrovňové křižovatky Ejpovice (EXIT 67) a provoz bude veden po objízdné trase přes Ejpovice a Kyšice,“ podotýká Adam Koloušek.