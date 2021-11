/FOTO, VIDEO/ Kdyby pro něj žena nepřišla do dílny, aby už konečně šel domů, ani by si nevšiml, že už je noc. Známý řezbář Karel Tittl z Velhartic na Klatovsku, jenž vyřezával betlém dokonce i pro papeže a podepsán je i pod dalšími vyhlášenými díly, má teď v předvánočním období plné ruce práce. Asi málokoho překvapí, že vyřezává zejména betlémy a figurky do nich.

Řezbář Karel Tittl z Velhartic na Klatovsku a jeho práce. | Foto: Deník/Milan Kilián a Jan Kavale

Ač je Tittl dnes vyhlášený řezbář, dláto mu vůbec nebylo předurčeno. Narodil se v roce 1954 v Plzni do železničářské rodiny a práci měl jasně „nalajnovanou“ – měl být strojvůdcem. Ale postavil si hlavu a stal se pracovníkem v lesnictví. Je to už půl století, co dostal místo na Modravě. Bydlel v nedaleké Horské Kvildě a vše nasvědčovalo tomu, že tam zůstane až do důchodu. Ale po roce 1989 přišel zlom. „I když jsme to v lese uměli, tak nás vyházeli. A já si řekl, že to zkusím s řezbařinou, že by mě mohla uživit. Šel jsem dělat do Německa, kde jsem si pořádně mákl, abych si doladil dílnu, a pak už jsem mohl začít vyřezávat. Pomohli mně tehdy hodně řezbáři z Německa,“ vzpomíná. Přiznává, že začátky byly hodně těžké. „Strašně moc věcí jsem naházel do kotle, hodně toho shořelo,“ usmívá se dnes vzpomínkám.