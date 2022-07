Město Sušice vypovědělo smlouvu bývalému nájemci proto, že si někteří lidé stěžovali, že jsou tam příliš drahá jídla a vaří se tam vyšší gastronomie, vyhledávali spíše klasiku. Problémem bylo také to, že když byla zavřená restaurace, nedostali se lidé ani na rozhlednu. To je nyní jinak. Přístup na rozhlednu je oddělený a je tam nově instalován turniket. Za výšlap na rozhlednu tam návštěvníci zaplatí 30 Kč. „My jsme dostali ještě papírovou vstupenku, která je tištěná přímo pro Svatobor a potřebují je zužitkovat. Ale určitě je skvělé, že je tady zvláštní přístup pro případné zavření hospody. Turniket je v pohodě, už je to tak i jinde. Také jsme tady párkrát narazili na zavřené dveře a naštvalo to. Přeci jen je to sem docela kopec, když jdete pěšky a nakonec ani nic nevidíte. Tak snad to bude teď už bez komplikací,“ pochvalovala si návštěvnice z Přeštice Barbora Válková.