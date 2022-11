Podle odhadu Zdeňka Maška, jednatele společnosti Rybářství Mariánské Lázně vydá letos rybník přibližně dvanáct tun ryb. „Je to oproti loňsku méně, měli jsme problém s kyslíkem ve vodě i s kormorány. Navíc je teplo, rybám svědčí chladnější počasí,“ poznamenal Mašek. Termín výlovu byl letos netradičně naplánovaný na úterý a středu. „Vždy se lovilo čtvrtky a pátky. Tentokrát se ale koncem týdne musí provést oprava rybníka,“ vysvětlil Mašek.

Zdroj: Antonín Hříbal

Na akci se rybáři chystají již několik týdnů dopředu. Samotnému výlovu předchází tzv. strojení rybníka. Jedná se především o pozvolné vypouštění vody, aby se ryby soustředily pouze do loviště. „Zhruba čtrnáct dní před výlovem se musí voda upustit. Den předem si rybáři připravili kádě, natáhli síť, ráno ryby splašili z okrajů a mechanickým keserem začali s výlovem,“ popsal rybář. Dále ryby pokračují na třídičku, poté se přemístí do kádí, případně rovnou na nákladní vůz, který je převeze na sádky do Plané. V sádkách ryby počkají, než se dostanou na předvánoční trh.

Na výlov vyrazil i amatérský rybář Petr Hebert ze Sokolova. Pochutnával si na smažených rybích hranolkách. „Ještě vyzkouším kapra na grilu. Domů jsem koupil jednoho čerstvého tříkilového kapra a amura. Z části kapra doma usmažíme pár řízků, zbytek zamrazíme a necháme na vánoční svátky,“ těší se Hebert.

Na hrázi bylo možné koupit kilo kapra za 109 korun, kilo amura za 95 korun. „Jako všichni jsme i my museli oproti předchozím rokům mírně podražit,“ podotkl Mašek.

Rybník Regent s vodní plochou 52 hektarů byl napuštěn již v roce 1479. Dnes patří holdingu Rybářství Třeboň, o rybník se stará a výlovy provádí Rybářství Mariánské Lázně.